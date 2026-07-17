Pogačar pred "čudno" etapo, ki lahko ponudi priložnost ubežnikom

Po dveh dneh za šprinterje se bo Tour de France v petek znova preselil na bolj nepredvidljiv teren. Petkova trinajsta etapa od Dola do Belforta bo dolga 205 kilometrov, po profilu pa ni ne prava gorska etapa ne klasičen dan za sprinterje. Prvih 150 kilometrov bo namreč ravninskih, nato pa v zaključku sledita dva vzpona. Prav zato jo je Tadej Pogačar označil za "malce čudno". Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13. uri, dogajanje pa bomo tudi tokrat podrobneje pospremili na Sportalu.

"Današnja etapa je malce čudna. Nato sta v soboto in nedeljo lepši etapi," je za RTV SLO o 13. etapi, ki bo imela 2.400 višinskih metrov, dejal Tadej Pogačar.

Kdo bo lovil pobeg?

Velik del etape je povsem ravninski, a zaključek vseeno ponuja dovolj zahtevnosti, da bi lahko videli morebitno zanimivejše dogajanje v skupini favoritov za skupno zmago, čeprav lahko pričakujemo, da bodo varčevali z močmi za bistveno zahtevnejši sobotni in nedeljski dan.

Profil 14. etape je, kot je dejal Pogačar, res nekoliko nenavaden. Prvih 150 kilometrov bo ravninskih, nato sledita dva vzpona in še spust proti cilju. Foto: A. S. O.

Zato se odpira vprašanje, kdo bo prevzel odgovornost za lovljenje ubežnikov, ki bodo zagotovo iskali svoj prostor pod soncem.

Ekipe, ki na Touru še iščejo etapno zmago, bodo v tej etapi videle lepo priložnost.

Ballon d’Alsace lahko premeša načrte

Ključni del dneva bo predstavljal vzpon na Ballon d’Alsace (gorski cilj I. kategorije, ki bo dolg 8,9 kilometra in bo imel 6,9-odstotno povprečno naklonino), kjer bodo morali kandidati za etapno zmago pokazati tudi dobre noge v klanec. Pred tem se bodo ogreli na vzpon III. kategorije, ki sliši na ime Col des Croix (5,1 km/4,8%).

Pogačar verjetno ne bo iskal zapletov

Za Pogačarja in UAE Team Emirates to ni etapa, ki bi jo morali nujno napasti. Logično bi bilo, da rumena majica dan preživi čim bolj varno, saj konec tedna prinaša zahtevnejše izzive.

Foto: Guliverimage

Prav zato je lahko etapa nevarna, saj bo treba nadzorovati ubežnike, ki bi lahko prišli na svoj račun in do etapnega uspeha.

Povsem drugače bo v soboto in nedeljo, ko bosta na sporedu etapi s 3.800 in 3.950 višinskimi metri. V teh dveh dneh lahko pričakujemo, da se bodo favoriti za skupno zmago znova udarili med seboj.