Padalec po skoku naletel na težave s padalom in umrl

V Šentvidu pri Stični v občini Ivančna Gorica se je danes popoldne zgodila tragična nesreča pri skoku s padalom.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je ob 15.31 padalec med skokom naletel na težave s padalom in z veliko hitrostjo trčil ob tla.

Na kraj so prišli gasilci PGD Šentvid pri Stični, reševalci nujne medicinske pomoči in policisti. Kljub oživljanju je padalec zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, okoliščine nesreče pa pristojni še preiskujejo.