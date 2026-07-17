Za tri znake horoskopa bo ta konec tedna še posebej divji: se obeta strast ali kaos?

Konec tedna, ki je pred nami, prinaša s seboj prav posebno kozmično energijo. Medtem ko bodo nekateri izkoristili proste dni za miren počitek in polnjenje baterij, pa astrologi napovedujejo, da bo za tri astrološka znamenja ta konec tedna vse prej kot dolgočasen. Nenadni preobrati, nepričakovana srečanja, val strasti in morda celo malce drame: če ste rojeni v enem izmed spodnjih znamenj, se raje pripnite, ker vas čaka divja vožnja.

Oven

Ovni, pripravite se na konec tedna, ki si ga boste zapomnili. Pod vplivom ognjene energije bo vaša karizma poskočila do stropa. Če ste samski, je to popoln čas za izhod iz cone udobja. Lahko se zgodi, da boste v soboto zvečer spoznali nekoga, ki vam bo v trenutku spodnesel tla pod nogami.

Za tiste, ki ste v zvezi, pa ta konec tedna prinaša globoke pogovore, ki se lahko hitro prelevijo v vročo romanco ali buren prepir. Vaša trma bo na preizkušnji. Svetujemo vam, da odvečni adrenalin porabite za šport ali zabavo, partnerju pa raje namenite nekaj več potrpežljivosti. Ne odzivajte se na prvo žogo. Preden izrečete besede, ki jih ne morete vzeti nazaj, globoko vdihnite.

Škorpijon

Škorpijoni ste znani po svoji intenzivnosti, a ta konec tedna bo ta lastnost še dodatno poudarjena. Planeti se gibljejo tako, da bodo na plano potegnili tisto, kar ste dolgo skrivali bodisi pred drugimi bodisi pred samim seboj.

Morda boste prejeli nepričakovano sporočilo iz preteklosti ali pa boste končno dobili odgovore na vprašanja, ki vas mučijo že tedne. Konec tedna bo čustveno izjemno intenziven, poln preobratov in globokih spoznanj. Če boste sledili svojemu močnemu nagonu, vas bo intuicija pripeljala do neverjetnih odkritij.

Strelec

Če kdo ve, kako uživati življenje, so to strelci – in ta konec tedna boste v svojem polnem elementu. Kozmični vplivi vas bodo dobesedno potiskali med ljudi, na zabave in v avanture. Vaš telefon bo pregorel od vabil, vi pa boste težko rekli "ne".

Vendar pa zvezde opozarjajo na previdnost. Vaša želja po svobodi in zabavi vas lahko zapelje v finančne težave. Preden se odločite za spontan izlet sredi noči ali zapravite zadnje evre za nepozabno zabavo, se vprašajte, ali je to res modro. Kljub temu pa bo vaša energija nalezljiva in ljudje se bodo dobesedno lepili na vas.