Obeta se hud boj za zadnjo zaželeno vozovnico

Na evropskem prvenstvu v rokometu bo danes postal znan še zadnji polfinalist. Medtem ko sta si iz slovenske skupine 2 napredovanje priborili Danska in Švedska, je v skupini 1 krog pred koncem oddana ena polfinalna vozovnica, ki so si jo zagotovili Francozi. Za drugo se bodo v troboju pomerili Nemci, Madžari in Avstrijci, ki jih vodi Aleš Pajovič. Islandija in Hrvaška nimata več možnosti za preboj v polfinale.

Prvi bosta na parket stopili Avstrija in Islandija, zatem ob 18. uri igrata Francija in Madžarska, zvečer pa še Nemčija in Hrvaška. Za edino preostalo mesto v polfinalu se potegujejo tri reprezentance - Nemčija, Madžarska in Avstrija. Gostiteljica prvenstva si bo zagotovila mesto med najboljšimi štirimi reprezentancami Evrope, če bo premagala Hrvaško.

Madžarska bo šla v polfinale le, če bo premagala Francijo in bo Nemčija izgubila proti Hrvaški, v tem primeru pa Avstrija ne sme premagati Islandije. Avstrija se lahko v polfinale uvrsti z zmago ali remijem, a le, če Hrvaška premaga Nemčijo, vendar morajo ob tem Avstrijci tudi upati, da Francija ne bo izgubila proti Madžarski. Če bo Nemčija izgubila s Hrvaško, Madžarska in Avstrija pa bosta remizirali, se bo ustvaril krog treh reprezentanc s po petimi točkami. Potem bo napredovala Nemčija, ker je najboljša v tem krogu medsebojnih obračunov.

Tretjeuvrščena ekipa skupine 1 se bo v petek ob 15. uri v Kölnu na tekmi za končno peto mesto udarila s Slovenijo, ki je v torek premagala Dansko in si ob remiju Portugalske in Nizozemske zagotovila tretje mesto v skupini 2. Prvi polfinalni par že sestavljata Francija in Švedska, v drugem pa Danci še čakajo na nasprotnika v petkovem polfinalu.

EP v rokometu 2024, 15. dan

Sreda, 24. januar:

Lestvice:

