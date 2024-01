Nov izjemno pomemben obračun za Slovence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so proti Švedom v sredo ostali praznih rok, potem ko niso sledili ritmu aktualnih prvakov stare celine. Ti so slavili z 28:22. Pred tem je Slovenija v prvem delu tekmovanja ugnala Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27).

Dve točki v skupini 2 drugega dela še ne pomenita konca možnosti za polfinale. Zato Slovenci pred današnjim obračunom ostajajo optimistični.

Portugalci imajo tako kot Slovenci dve točki, Norveška in Nizozemska sta brez, medtem ko sta na vrhu skupine 2 Danska in Švedska s po štirimi točkami. V nedeljo bo Slovenija igrala še proti Nizozemski (15.30), za konec drugega dela pa še proti favorizirani Danski v torek ob 18. uri.

Na drugi strani so optimistični tudi Portugalci, ki so proti Norveški v drugem delu slavili s 37:32. Njihov rokomet vztrajno napreduje, njihova samozavest pa posledično raste.

EP v rokometu 2024, 10. dan

Petek, 19. januar:

Lestvice:

