V živo: Pajović po največo senzacijo, solze Hrvatov

Hrvaška je z Islandijo izgubila s 30:35 in na zadnjem mestu skupine ostaja brez polfinala. Foto: Reuters

Medtem ko sta si Danska in Švedska že zagotovili mesti v polfinalu evropskega prvenstva (iz skupine 2), pa je dva kroga pred koncem drugega dela še veliko odprtega v skupini 1, kjer je v najboljšem položaju Francija, ki bi si z zmago nad Avstrijo Aleša Pajoviča, ki je najbolj pozitivno presenečenje turnirja, že zagotovila mesto v polfinalu (18:00). Pred tem so Hrvati s 30:35 izgubili z islandijo in zdrsnili na zadnje mesto v skupini. Upanja za polfinale ali vsaj tekmo za peto mesto zanje ni več. Na zahtevni preizkušnji bo gostiteljica Nemčija, ki jo čaka srečanje z Madžarsko.