Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) je pred dnevi še enkrat več poudarilo, da število električnih polnilnic v Evropi ne zadostuje obstoječemu in pričakovanemu številu električnih avtomobilov v prihodnosti.

Tuda ta statistični podatki pa ne skrivajo še pomembnejšega deleža klasičnih (AC) in hitrih (DC) polnilnic; kot smo že večkrat poročali, v Sloveniji predvsem na podeželju drastično primanjkuje ustreznih hitrih polnilnic.

Tesla bo v Ljubljani povečala priključno moč in omogočila polnjenje tudi z več kot 200 kilovati. Foto: Gregor Pavšič

Razmere se vsaj ob avtocestnem križu izboljšujejo. V začetku leta je prve ultra zmogljive polnilnice (HPC) v Ljubljano pripeljal Petrol. Tesla je prve hitre polnilnice z močjo nad 100 kilovatov sicer na obrobju Ljubljane postavila že pred desetletjem, a so bile namenjene le njihovim uporabnikom, vsaj iz vidika priključne moči pa so postale tudi že zastarele.

Prav na istem mestu, kjer v zadnjih mesecih (letih) moč in število polnilnic ni več zadoščalo domačim in tujim uporabnikom Teslinih avtomobilov, so zdaj dokončali večjo nadgradnjo. Na uporabnike čaka šestnajst najnovejših polnilnic generacije V4 z močjo do 250 kilovatov. Ti so še zakriti, a njihovo uporabo lahko pričakujemo že v bližnji prihodnosti.

Najnovejši Teslini "superrchargerji" v Ljubljani. Foto: Gregor Pavšič

Nove polnilnice v Kopru že delujejo, odprte so tudi za voznike ostalih avtomobilskih znamk. Foto: Gregor Pavšič

Delujejo tudi že nove v Kopru

Tesla ima prav tako že postavljene nove polnilnice ob štajerski avtocesti v Slovenski Bistrici, napovedujejo tudi nova mesta v Grosuplju in ljubljanskem BTC. Aktivne pa so že polnilnice V4 v Kopru.

Ker Tesla postopno odpira slovenske polnilnice tudi za avtomobile drugih znamk, se veča splošno število uporabnih najzmogljivejših polnilnic ob glavnih slovenskih avtocestnih vpadnicah in okrog Ljubljane.

Sistem polnilnic Supercharger je že od samega začetka eden glavnih adutov Tesle in temelj njihove konkurenčne prednosti. To velja tudi za ceno električne energije na njihovih polnilnicah. Z odpiranjem za vse uporabnike so se aktivno vključili na trg polnjenja električnih avtomobilov, kjer so vsaj v Sloveniji med ponudniki cene veliko bolj različne kot pri fosilnih gorivih.

Kaj pomenijo odpuščanja v vrhu programa Supercharger?

Toda vsaj v ZDA, kjer je Tesla v zadnjih tednih opravila večji val odpuščanj oziroma “optimizacije števila zaposlenih”, je prišlo do večjih sprememb prav na programu Supercharger. Službo je med drugim izgubila Rebecca Tinucci, ki je vodila program. Ozadje odpuščanj v tem programu ni znano in je morda le začetek kadrovske prevetritve. V ZDA je Teslin standard priključkov prevzela večina avtomobilskih proizvajalcev, kar je bil še en pokazatelj, kako velika strateška vrednost so polnilnice za Teslo.

Ob morebitnem zmanjšanem proračunu za širitev in vzdrževanje hitrih polnilnic se analitiki bojijo predvsem padca zanesljivosti njihovega delovanja, kar je bila do zdaj velika prednost pred domala vso konkurenco.