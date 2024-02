Drobež podaljšal pogodbo z Gorenjem Velenjem

Rokometni klub Gorenje Velenje je podaljšal pogodbo z Jernejem Drobežem. Štiriindvajsetletni reprezentančni krožni napadalec je podpisal pogodbo do konca sezone 2025/26. Drobež je svojo rokometno pot začel prav v velenjskem klubu, ko se je v sezoni 2011/12 pridružil selekciji mlajših dečkov. Članski dres je prvič oblekel v sezoni 2017/18. Od takrat je stalni in ključni člen članskega moštva.

"Iz sezone v sezono dokazuje, da je izjemno pomemben član črno-rumene družine. S svojo željo, borbenostjo in srčnostjo je postal izjemen igralec in nepogrešljiv del velenjske članske ekipe," so zapisali pri Gorenju iz Velenja.

"Vesel sem, da smo se dogovorili za podaljšanje pogodbe s klubom, kjer sem začel svojo rokometno pot. Dal bom vse od sebe, da nam skupaj uspe uresničiti vse zastavljene cilje in še naprej razveseljevati domače navijače," je za klubsko spletno stran dejal 195 cm visoki Drobež.

Selektor Uroš Zorman je Drobeža vpoklical tudi v ekipo za evropsko prvenstvo v Nemčiji, kjer je krožni napadalec vpisal prvi nastop za slovensko reprezentanco. Ta je v Nemčiji zasedla končno šesto mesto.

Drobež je tretji igralec os, ki je poleg Emirja Taletovića in Matevža Skoka klubu obljubil zvestobo še za naslednji dve sezoni.

