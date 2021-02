Krka na zaostali tekmi pri Žalcu, Krim pri Ptuju

V soboto so bile sicer odigrane štiri tekme 17. kroga. Zmage so ostale doma, izjema je bila le tekma v Zagorju, kjer je bila boljša Krka. Obračun med Krimovkami in in Žalčankami je zaradi nastopa prvih v ligi prvakinj prestavljen.

Državno prvenstvo, 17. krog: Sobota, 13. februar:

Litija : Koper 29:22 (13:10)

Zagorje : Krka 25:26 (10:12)

Z'dežele : Ptuj 38:21 (19:11)

Mlinotest Ajdovščina : Velenje 35:23 (20:6) Prestavljeno:

Zelene doline Žalec - Krim Mercator Zaostala tekma 8. kroga:

Sreda, 17. februar:

18.00 Ptuj - Krim Mercator Zaostala tekma 10. kroga:

Sreda, 17. februar:

18.00 Zelene doline Žalec - Krka