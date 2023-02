Krim s 14. zmago na 14 tekmah postavil piko na i

V rednem zadnjem krogu sta se spopadli vodilni ekipi modre skupine, Krim Mercator in Mlinotest Ajdovščine. Z 28:25 so zmagale Ljubljančanke. Mlinotest Ajdovščina je izgubil samo oba obračuna z Ljubljančankami, na prvi s 27:32, tokrat pa torej s 25:28.

Na obračunih zadnjega, 14. kroga rednega dela državnega prvenstva so med drugim Celjanke s 27:24 premagale Krko, rokometašice Žiher hiše Ptuj-Ormož in Trgo ABC Izola pa so se razšle z remijem (23:23).

Rednemu delu sezone bosta sledili kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v modro skupino, četrtfinalni obračuni in sklepni del tekmovanja v skupinah za prvaka in razvrstitve od petega do osmega, od devetega do dvanajstega ter od 13. do 15. mesta.

DP (Ž), 14. krog:

Sobota, 11. februar:

Nedelja, 12. februar:

Sreda, 15. februar:

Zaostale tekme:

Četrtek, 16. februar:

Petek, 17. februar:

Lestvica: