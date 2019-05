Pokalni zmagovalci zlahka do zmage, Celjani rešili točko

Po premoru zaradi pokalnega tekmovanja se je v petek z obračunom med pokalni zmagovalci iz Velenja in Loko začel sedmi krog končnice državnega prvenstva. Zlahka, s 32:22, so zmagali Velenjčani. Slabše je šlo Celjanom, ki so v prvem polčasu proti Mariboru vodili že s +7, na koncu pa so komaj rešili točko. Pivovarji zdaj za 23. naslov državni prvakov na zadnjih treh tekmah potrebujejo še dve točki. Ribnica pa se bo v soboto na domačem igrišču udarila s Koprom.

Celjani so še na začetku drugega polčasa vodili s +6, nato pa so gostitelji začeli topiti prednost. Gostitelji so začeli pridno nižati zaostanek, v 55. minuti je Tadej Sok zadel za 24:26. Isti igralec je minuto pozneje poskrbel še za bolj vroče dogajanje z golom za 25:26 in le malce zatem za 26:26. Na veselje domačih navijačev je Matija Golik v 59. minuti Mariborčane pripeljal do vodstva, Rok Ovniček je izid zatem poravnal, obe ekipi sta nato dosegli še po vsaka zadetek prek Nikole Ranevskega in Josipa Šaraca, tako da se je tekma končala brez zmagovalca.

V ligi za obstanek sta se Dobova in Trimo razšla brez zmagovalca (37:37), Ormož pa je gladko ugnal Hrastnik. Hrastnik. V soboto bo na sporedu še ponovitev polfinala pokalnega tekmovanja med Sviš Ivančno Gorico in Krko. V pokalnem tekmovanju so bili boljši Novomeščani.

Liga za prvaka, 7. krog:

Lestvica:

Liga za obstanek, 7. krog:

Lestvica:

