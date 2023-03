Krim prvo tekmo četrtfinala dobil za 30 golov

Začel se je četrtfinale domačega ženskega rokometnega prvenstva. Krim Mercator je na prvi tekmi Trgo ABC Izolo premagal s 47:17. Preostale tri prve tekme četrtfinala so bile odigrane v soboto, do zmag so prišle rokometašice Mliniotesta Ajdovščine, Z'dežele in Krke. Povratne tekme bodo teden pozneje.

Prvi četrtfinalni dvoboj sezone 2022/23 so ljubitelji ženskega rokometa dočakali tik po koncu reprezentančne akcije med EHF tednom, s katerega so se slovenske reprezentantke vrnile z zmago in porazom proti izbrani vrsti Slovaške. Rokometašicam Krima Mercatorja je teden, ki so ga preživele z izbranimi vrstami svojih držav, očitno dal še dodaten sunek vetra v jadra, posadka Boruta Hrena namreč ni bila kos domači zasedbi.

Ljubljančanke se niso obotavljale, že v peti minuti so po zadetku Tjaše Stanko povedle s 6:1, do desete minute dvoboja pa so svojo prednost povišale na osem zadetkov razlike. V prvi polovici tekme je serijsko zadevala Jovanka Radičević, ki je sedem od svojih devet golov zabila do 26. minute, skupaj s svojimi soigralkami pa je na odmor odnesla 12 zadetkov prednosti (22:10).

Vse dvome o zmagovalcu srečanja so tigrice razblinile z delnim izidom 7:0 na začetku drugega polčasa, do konca obračuna pa se je med strelke vpisalo 11 ljubljanskih igralk. Pri gostjah, ki so tekmo končale brez poškodovane Maje Krese, sta se strelsko najbolj izkazali Teja Treven in Martina Vujmilović s po štirimi zadetki.

"S puncami smo odigrale dobro tekmo proti Trgu ABC Izoli. Upravičile smo vlogo favoritinj, seveda pričakujemo zmago tudi na povratni tekmi. Po reprezentančnem premoru je ta teden zelo pomemben za pripravo na novo evropsko tekmo, zato moramo nalogo opraviti maksimalno motivirano," je po zmagi povedala Ema Marković.

DP (Ž), četrtfinale:

Ponedeljek, 6. marec:

Sobota, 11. marec: