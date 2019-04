Krimovke do nove gladke zmage, Žalčanke boljše od Krke

V 3. krogu državnega prvenstva za razvrstitev od 1. do 4. mesta je Krim, ki si je že v prejšnjem krogu zagotovil naslov prvakinj, visoko premagal Mlinotest, Žalčanke so ugnale Krko in razliko na lestvici povišale na +5. V ligi za mesta od 5. do 9. je Ljubljana remizirala s Koprom (25:25), z remijem se je končal tudi obračun zadnjeuvrščenih Velenjčank in vodilnih Celjank.