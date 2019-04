Krimovke še naprej suverene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 2. krogu državnega prvenstva so rokometašice Krima v boju za naslov prvakinj vknjižile novo zanesljivo zmago. Na Kodeljevem so gladko s 43:18 odpihnile Žalčanke. Preostali obračun za razvrstitev od 1. do 4. mesta bo na sporedu v soboto, ko bo Krka gostila Mlinotest.