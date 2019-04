Celje gostitelj kadetskega EP 2020

EP za igralce do 18. leta naslednje leto bo namreč nadaljevalo tradicijo podobnih prvenstev, potem ko je bilo v Celju že prvenstvo za mladinke leta 2017, tekmovanje za rokometaše, mlajše od 20 let, leta 2018, letos pa bo tam še evropsko prvenstvo za dekleta do 17 let.

To tekmovanje bo v dvoranah Golovec in Zlatorog med 1. in 11. avgustom, slovenska izbrana vrsta pa bo igrala proti ekipam Rusije, Francije in Črne gore.