Dolgoletno kariero bo sklenil na prav poseben način

Nekdanji rokometaš in tudi nogometaš Nik Tominec je po koncu sezone naredil križ čez svojo športno kariero. Danes 32-letni novopečeni športni direktor rokometnega kluba Kriens-Luzern pa se bo od svoje športne poti poslovil na prav poseben način, saj bo v četrtek v Kopru v zvezdniški družbi na svoji poslovilni tekmi zbiral sredstva za otroke Društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki.

"V moji športni karieri so največje darilo poznanstva in ljudje, ki sem jih spoznal med njo. Kariero, v kateri sem bil razpet med tremi državami in nekaj časa tudi med dvema športoma. Zato sem si želel, da se s temi ljudmi še enkrat vsi skupaj srečamo in da tudi sam nekaj vrnem športu, ker vsem takšne poti niso dane. Hvaležen sem, da bomo lahko s takšnimi imeni zbirali finančna sredstva za tiste, ki so pomoči potrebni," je o dogodku Žoga povezuje, zmaguje in daruje, ki se bo v četrtek odvil v dvorani Bonifika v Kopru (18.30), povedal Nik Tominec, ki se je za Koper odločil iz prav posebnega razloga.

"Sam sem pri 16 letih prišel v Koper, potem pa sem štiri leta preživel tam in to je bilo res lepo obdobje mojega življenja. Koper je bil tudi odločilen na moji poti tudi zasebno. Obožujem Koper, hkrati pa je to stičišče vseh držav, ki so zaznamovale mojo kariero," je odločitev, da se bo od kariere poslovil v slovenskem obalnem mestu, pojasnil nekdanji rokometaš.

Z zbranimi sredstvi bodo otrokom socialno ogroženih družin omogočili razvijati talente in ujeti svoje sanje na različnih športnih področjih. V Kopru se bo tako v četrtek trlo zvezdniških imen, med drugim številna največja imena slovenskega rokometa, pa Hrvata Luka Cindrić in Domagoj Duvnjak, Švicar Andy Schmid pa tudi nekateri nogometaši Matko Obradović, Marcos Tavares in Dalibor Radujko. Med drugim se bo odvila tudi licitacija dresov s podpisi novopečenih prvakov lige NBA Nikole Jokića ter Vlatka Čančarja pa tudi nogometaša Edina Džeka. "Želim si, da bi čim več otrok lahko doseglo svoje sanje, ker vem, da marsikomu to ni omogočeno," je o velikem dogodku povedal Tominec, ki si ob tem želi v Bonifiki želi čim večjega obiska.

Nekdanji rokometaš in tudi nogometaš je bil v svoji karieri razpet med dvema športoma in tremi državami. Rodil se je namreč v Luzernu, ljubezen do rokometne žoge pa mu je bila položena v zibelko, saj je bila njegova mati Željka Maras kapetanka jugoslovanske reprezentance, oče Matjaž Tominec pa je ob lepi igralski poti osnoval še trenersko in bil med drugim tudi slovenski selektor. "Čeprav je bil oče strog trener, mi je pri teh mojih življenjskih odločitvah vedno puščal proste roke. Morda bi bilo bolje, da bi bil tudi glede tega bolj strog (smeh, op. p.). Seveda sta imela tako mama kot oče vpliv, da sem začel ceniti ta šport. Hkrati pa mi je še vedno zelo blizu tudi nogomet, tako da ne vem, kam me bo vodila prihodnost." A kljub temu je bilo srce nekdanjega rokometaša švicarske ekipe Kadetten Shauffhausen kar nekaj časa razpeto med nogometom in rokometom. Pri 19 letih je tako rokometni dres za nekaj časa zamenjal za nogometnega.

"Najprej sem treniral z mladinci nogometnega kluba Koper, potem pa sem dobil priložnost v prvi ekipi Olimpije. Takrat me je v ekipo pripeljal Hadžić, ki je nato hitro dobil nogo, pri Kosiću pa nisem dobil prave priložnosti. Sem zelo napredoval, a sem bil hkrati zadnje kolo v ekipi, tako da mi je padla tudi samozavest in sem se že ustrašil, da ne bom mogel imeti športne kariere. Potem pa sem se vrnil k rokometu," danes proti preteklosti pogleduje Tominec.

Žal mu je, da ni zaigral za Slovenijo

A njegova razpetost ni bila le športne narave, temveč so njegovo kariero zaznamovale tudi tri države Slovenija, Švica in Hrvaška. V mlajših selekcijah je nosil reprezentančni dres Slovenije, nato pa je najprej oblekel hrvaški reprezentančni dres, za katerega je zbral 11 nastopov, pozneje pa je zaigral za Švico, za katero je zbral 26 nastopov. "Ujel sem svoje sanje, da sem lahko igral na najvišji ravni, od lige prvakov pa do evropskih in svetovnih prvenstev, osvajal lovorike. Sem pa zagotovo naredil tudi nekaj velikih napak, že kar zadeva reprezentanco, ker sem imel možnost takrat igrati tudi za Slovenijo, ko me je takrat vpoklical Boris Denič, pa sem se odločil drugače in sem čakal na priložnost Hrvaške, ker je mama Hrvatica in imam tudi s to državo posebne vezi. Zagotovo sem se tudi prezgodaj odločil za odhod v Švico, a kljub temu sem zelo hvaležen za vse, kar sem lahko doživel," pravi.

Boris Denič si ga je želel v reprezentanci, a se je Tominec odločil za drugačno pot. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Bolj trdna pa je bila njegova klubska pot, saj je kar 11 sezon preživel v dresu ekipe Kadetten, s katero je osvojil kar 18 lovorik, igral je tudi v ligi prvakov. Že na začetku pretekle sezone pa se je po kroničnih težavah s kolkom odločil, da bo pred kratkim končana sezona njegova zadnja. "V karieri na srečo nisem imel veliko težav s poškodbami, imam pa kronične težave s kolkom. Kljub temu sem ves čas igral, predvsem po 'lockdownu' je postajalo vse huje in huje, zato sem se nato po premisleku odločil, da končam svojo pot," je povedal Tominec, ki bo tudi v svoji drugi karieri vpet v rokomet in ostaja v Švici.

"Želja verjetno 90 odstotkov športnikov je, da ostanejo v svojem športu, tudi sam sem imel to srečo, da bom pot nadaljeval v rokometu. Pri Kriens-Luzernu bom opravljal vlogo športnega direktorja, trenutno drugi ekipi v švicarski ligi, ki je letos osvojila tudi pokalno lovoriko. Tako da moja pot se s 1. julijem začenja od začetka," pojasnjuje Tominec, navdušen nad napredkom, ki se je v zadnjih letih zgodil v švicarski ligi, obenem pa ga žalosti stanje v slovenskem klubskem rokometu.

Po končani karieri bo postal športni direktor. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Če bi ligi primerjal med 10, 15 leti, je bilo stanje takrat povsem drugačno, saj je bila slovenska liga takrat res vrhunska, bilo je tudi urejeno glede financ, medtem ko je bila v Švici takrat zgodba obrnjena. Potem pa se je zgodil preobrat, da je švicarska liga postala močnejša. Ogromno se vlaga v sam šport, infrastrukturo, razvijajo se reprezentanca pa tudi akademije za mlade, tako da je liga vse bolj zanimiva tudi za tuje zvezdnike. Čeprav je v Sloveniji stanje precej drugačno, pa se na srečo še vedno dobro razvija mlade rokometaše, ker trenerji delajo kakovostno, a na žalost se vse začne in konča pri financah," pojasnjuje 32-letni sveži upokojenec, ki si želi do konca življenja ostati vpet v šport. "Moji starši izhajajo iz vrhunskega športa, sam sem to od mladih nog živel z njimi. Preprosto brez športa ne morem živeti, tako da vem, da bom ostal v njem, ne glede na to, kaj in kje bo moja vloga," je še sklenil Tominec.

