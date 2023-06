Čustveno slovo: Mislim, da skoraj nihče ni verjel v nas. Neverjetno.

"Mislim, da nihče v Evropi ni verjel, da nam lahko uspe, mi pa smo verjeli. Prišli smo po to in vzeli, neverjetno," je po osvojenem naslovu lige prvakov dejal Marko Bezjak, ki je tako na najlepši mogoč način končal desetletno zgodbo v dresu Magdeburga.

Nemški rokometni klub Magdeburg je v Kölnu spisal presenetljivo zgodbo, ki se je končala z naslovom evropskega klubskega prvaka. Ko je bilo jasno, da se bodo v polfinalu srečali s favorizirano Barcelono, je le malokdo verjel v zmago Marka Bezjaka in soigralcev.

Katalonci namreč do polfinala niso izgubili niti ene tekme lige prvakov te sezone. V rednem delu sezone so 13-krat zmagali in enkrat remizirali ter zanesljivo osvojili prvo mesto. V četrtfinalu so si zanesljivo priigrali vstopnico za sklepni turnir, na katerem so lovili tretjo zaporedno lovoriko v tekmovanju, sicer pa 12. v pokalu državnih prvakov oziroma ligi prvakov.

Polfinale je postregel z dramatičnim koncem obračuna, v katerem je pomembno vlogo odigral tudi izkušeni Slovenec. Ta je v podaljških prispeval tri gole in vlekel voz svoje ekipe do sedemmetrovk, po katerih se je v finale uvrstil Magdeburg. V nedeljo so mu v boju za lovoriko nasproti stali rokometaši poljskega kluba Kielce, tudi tokrat je bilo tesno, tudi tokrat je šla tekma v podaljšek. Pripadel je nemški zasedbi, ki se je tako razveselila četrtega tovrstnega klubskega uspeha, prvega po letu 2002. "Mislim, da nihče v Evropi ni verjel, da nam to letos lahko uspe. A mi smo vsi verjeli." Foto: Reuters

"Kaj imam to? Nič, neka regionalna liga … Šala," se je Bezjak po skoku na evropski klubski prestol šalil v pogovoru za Balkan-Handball.com. "Mislim, da nihče v Evropi ni verjel, da nam to letos lahko uspe. A mi v ekipi smo verjeli. Prišli smo prav zaradi tega (kolajne in lovorike, op. a.) in zmagali. sedemetrovke, zdaj še podaljšek. Neverjetno. Odlično," je bil nasmejan Prlek, ki se je na najlepši mogoč način poslovil od desetletnega udejstvovanja pri Magdeburgu.

Marko Bezjak leta 2017 o rokometnih začetkih:

"Poslavljam se z največjo klubsko lovoriko, hvala vsem"

Nekdanji slovenski reprezentant, ki se je v Nemčijo preselil leta 2013, bo kariero nadaljeval na Hrvaškem, pri Nexeju iz Našic, ki ga s trenerske klopi vodi Branko Tamše. Pred dobrim tednom je v Magdeburgu dočakal še en veličasten trenutek, njegovo 25-ico so dvignili pod strop dvorane Getec Arena.

Bezjak je z Magdeburgom osvojil ogromno. Med drugim so bili svetovni klubski prvaki, zmagovalci nekdanjega pokala EHF, nemški prvaki, pokalni zmagovalci ... "V desetih letih sem z Magdeburgom osvojil vse, kar se je dalo, zdaj se poslavljam z največjo klubsko lovoriko." Foto: Guliverimage

"V desetih letih sem z Magdeburgom osvojil vse, kar se je dalo, zdaj se poslavljam z največjo klubsko lovoriko. Zahvala klubu, vsem igralcem, vsem, s katerimi sem tukaj igral teh deset let," je ob slovesu od kluba še dodal Bezjak.