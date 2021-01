Češka prva osmoljenka SP, priložnost za Severno Makedonijo

Novico so na družbenih omrežjih potrdili tudi na češki zvezi. Tam so imeli nazadnje več kot deset okužb z novim koronavirusom. Novica je pomembna tudi za slovensko reprezentanco. To prvi preizkus čaka v četrtek ob 18. uri po slovenskem času, ko se bodo pomerili z Južno Korejo. Nato bodo varovanci Ljubomirja Vranješa zaigrali še proti Rusiji in Belorusiji.

Breaking #Egypt2021 news: North Macedonia will replace Czech Republic at the 27th IHF Men's World Championship after several positive results in the obligatory COVID-19 tests before departure for Egypt forced Czech Republic to withdraw. More information ➡️ https://t.co/lpMTRuA7ke pic.twitter.com/cdaPI4v54g — International Handball Federation (@ihf_info) January 12, 2021

Najboljše tri reprezentance skupine bodo napredovale v drugi del tekmovanja, kjer se bodo za najvišji mesti in s tem napredovanje v četrtfinale borile s trojico sosednje skupine G, kjer so Švedska, Egipt, Čile in zdaj tudi Severna Makedonija namesto Češke.

V težavah naj bi bila tudi reprezentanca ZDA, ki naj bi se prav tako borila s številnimi okužbami s koronavirusom.