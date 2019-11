Trener Celja opozarja zlasti na madžarskega orjaka

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so sredi tega tedna z odliko opravili svojo nalogo na domačem prizorišču. V vselej vroči Ribnici so osvojili zlata vredni točki in so edini v ligi NLB s 100-odstotnim izkupičkom, konec tedna pa bodo gostovali v slovensko obarvanem Szegedu. Nedeljska tekma evropske lige prvakov se bo pričela ob 17. uri.

Madžarska ekipa iz mesta, ki je znano po suhomesnatih izdelkih, je absolutna favoritinja medsebojnega dvoboja. Poleg slovenske "štiriperesne deteljice" (Dean Bombač, Matej Gaber, Nik Henigman in Mario Šoštarič) so v tej zasedbi še številni drugi imenitni rokometaši, kot so Madžari Richard Bodo, Bence Banhidi in Roland Mikler, Hrvata Mirko Alilović in Luka Stepančić, Šved Jonas Källman, Srb Bogdan Radivojević, Španca Joan Canellas in Jorge Maqueda ter mnogi drugi.

Igra Madžarov sloni na podajah orjaka Banhidija

Madžar Bence Banhidi je visok kar 207 cm. Foto: Matic Ritonja/Sportida Celjska ekipa se je v pretekli sezoni skupinskega dela lige prvakov prav tako pomerila s Pickom iz Szegeda in obe tekmi izgubila, na osmih odigranih tekmah pa je le dvakrat zmagala, enkrat igrala neodločeno in petkrat izgubila.

"Szeged je izjemno kakovostna ekipa. V primerjavi s preteklo sezono tudi močnejša, v nedeljo bo nevarnost pretila z vseh strani," je uvodoma dejal celjski strateg Tomaž Ocvirk.

"Igra madžarske zasedbe v veliki meri sloni na podajah 207 cm visokega in 126 kg težkega krožnega napadalca Banhidija, ob tem veliko zadetkov dosega tudi iz nasprotnih napadov. Ima širino in raznoliko igro, za kreacijo igre je zadolžen Bombač. V začetku sezone še ne blesti, a imam občutek, da počasi stopnjuje formo," je še dodal Ocvirk.

Boljši iz treninga v trening

Madžari bodo v nedeljo računali na pomoč glasnih navijačev. Foto: Matic Ritonja/Sportida V celjski ekipi imajo nekaj težav s poškodbami in boleznijo (Domen Makuc, Klemen Ferlin in Matic Grošelj), vsi igralci pa se želijo v Szegedu prikazati v lepi luči.

"Pick Szeged je zelo kakovostna zasedba, ki se je pred začetkom te sezone še dodatno okrepila. Pred nami je zelo zahtevna tekma, v obrambi bomo morali igrati na najvišji ravni. Tekem z močnimi tekmeci se v našem taboru zelo veselimo, iz treninga v trening smo boljši in verjamem, da bomo to dokazali tudi na Madžarskem," je pred nedeljsko tekmo dejal krožni napadalec celjske zasedbe Vid Poteko.

Celjska ekipa je v tej sezoni v skupinskem delu izgubila proti nemškemu Flensburgu, španski Barceloni, danskemu Aalborgu in francoskemu PSG, v petem krogu pa je bila boljša od norveškega Elveruma. Pick je doslej premagal Barcelono, Aalborg in Zagreb, igral neodločeno s Flensburgom ter izgubil proti PSG.