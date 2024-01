Čakanja je konec, danes se z dvema tekmama začenja evropsko prvenstvo, ki bo v Nemčiji med 10. in 28. januarjem. Na svojem 14. prvenstvu stare celine bodo nastopili tudi Slovenci, ki jih prva tekma čaka v četrtek. Na zadnjih dveh EP in SP so namreč v boju za kolajne vselej igrale reprezentance Danske, Francije, Švedske in Španije.

Prvenstvo bo v prvem delu potekalo v Berlinu, kjer bo igrala tudi Slovenija, Mannheimu, Münchnu in za dve tekmi tudi na nogometnem stadionu v Düsseldorfu, kar pod streho obeta razgreto vzdušje z več kot 50 tisoč gledalci. Tam bodo po eno tekmo odigrale izbrane vrste v skupini A, v kateri so gostiteljica Nemčija, Francija, Severna Makedonija in Švica. Preostale tekme bodo v berlinski Mercedes-Benz Areni, kjer bo igrala tudi slovenska skupina D, v kateri so še Norveška, Poljska in Ferski otoki. Varovanci selektorja Uroša Zormana bodo najprej igrali s Ferskimi otoki 11. januarja in nato v dvodnevnem intervalu še s Poljsko in Norveško.

V skupini B in E bodo tekme prvega dela v Mannheimu oziroma v dvorani SAP. V skupini B so Španija, Avstrija s slovenskim selektorjem Alešem Pajovičem, Hrvaška in Romunija, v skupini E pa branilka naslova Švedska, Nizozemska, Bosna in Hercegovina ter Gruzija. Preostali skupini C in F bosta v olimpijski dvorani v Münchnu. V skupini C so reprezentance Islandije, Madžarske, Srbije in Črne gore, v F pa Danska, Portugalska, Češka in Grčija.

Na zadnjem EP so se veselili Švedi. Foto: Reuters

Po vrsti 16. evropsko prvenstvo bo kot tisto pred dvema letoma potekalo v dveh skupinskih delih in izločilnih bojih od polfinala naprej. V prvem in drugem delu bosta napredovali po dve najboljši ekipi iz vsake skupine.

Kako v drugi del?

V drugem delu tekmovanja se bodo skupine križale, reprezentance bodo odigrale še po štiri tekme. V skupini I bosta v Kölnu v Lanxess areni igrali po dve najboljši reprezentanci iz skupin A, B in C, v skupini I v Hamburški areni Barclays pa najboljši izbrani vrsti iz skupin D, E in F. Reprezentanci, ki bosta v glavnem delu tekmovanja zasedli tretje mesto, se bosta na koncu udarili za peto mesto. Finalista si bosta zagotovila nastop na SP 2025, ki ga bodo gostile Hrvaška, Danska in Norveška, evropski prvak pa bo neposredno uvrščen še na letošnje olimpijske igre v Parizu. Izločilni boji bodo potekali v Kölnu.

Kako se bodo odrezali Slovenci? Foto: www.alesfevzer.com

Na dosedanjih prvenstvih je najuspešnejša Švedska s petimi naslovi, sledi Francija s tremi, več kot en naslov imajo še Španija, Danska in Nemčija s po dvema, enkrat je bila najboljša Rusija. Slovenija ima eno kolajno, saj je bila na domačem EP 2004 srebrna. Slovenska izbrana vrsta na stavnicah kotira na 11. mesto, za Islandijo, Norveško, Madžarsko, Srbijo in Hrvaško.

Slovenska reprezentanca je na zadnjem prvenstvu stare celine na Madžarskem in Slovaškem pod vodstvom selektorja Ljubomirja Vranješa razočarala ter zasedla šele 16. mesto, potem ko je izpadla že po prvem delu tekmovanja. To je tudi njena najslabša uvrstitev na EP. Zatem je na mesto selektorja sedel Uroš Zorman, ki bo Slovenijo po lanskem svetovnem prvenstvu vodil na drugem velikem tekmovanju.

Seznam slovenske reprezentance za EP 2024: Vratarji: Miljan Vujović, Klemen Ferlin, Urban Lesjak Zunanji igralci: Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik, Jernej Drobež Krila: Tilen Kodrin, Gašper Marguč, Tadej Mazej, Domen Novak, Staš Slatinek Jovičić *Na seznamu je 18 igralcev, na vsaki tekmi jih bo lahko nastopilo 16.

Na prvenstvu bo pravico delilo 18 parov sodnikov, med njimi sta tretjič zapovrstjo na EP tudi Slovenca Bojan Lah in David Sok, ki sta bila "pravičneža" na nedavni finalni tekmi ženskega svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem med Francijo in Norveško. Naslov v Nemčiji bodo branili Švedi, ki so v Budimpešti v finalu s 27:26 ugnali Špance. Tretje mesto je po podaljšku in zmagi s 35:32 zasedla Danska.

Tekme Slovenije v prvem delu EP 2024

Skupina D (Berlin) Četrtek, 11. januar, ob 18.00:

Slovenija – Ferski otoki Sobota, 13. januar, ob 18.00:

Poljska – Slovenija Ponedeljek, 15. januar, ob 20.30:

Norveška – Slovenija

Preberite še: