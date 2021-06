Ana Abina igralka sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po koncu sezone v prvi ženski rokometni ligi so trenerji za najboljšo igralko minule sezone izbrali rokometašico novomeške Krke Ano Abino. Najboljša vratarka je postala Jovana Risović, vrh liste strelk pa je zasedla Minea Kolenko.

Ana Abina je s Krko na državnem prvenstvu osvojila bron. Na 23 tekmah je dosegla 165 zadetkov in bila z naskokom najboljša posameznica moštva. Triindvajsetletna reprezentantka Slovenije po treh letih zapušča novomeški klub in se seli k ajdovskemu Mlinotestu.

Srbska reprezentantka Jovana Risović je v aktualni sezoni v vratih Krim Mercatorja blestela tako na domačem prvenstvu kot tudi v ligi prvakinj. Bila je ena ključnih igralk moštva, ki je ligaško sezono sklenila brez poraza in se zasluženo veselila naslova prvaka. Risovićevo je na prvo mesto postavilo kar sedem izmed desetih trenerjev.

Ptuj pa se je vse do zadnjega boril za obstanek v prvi ligi. Za to, da je Ptujčankam to na koncu tudi uspelo, ima zagotovo veliko zaslug Minea Kolenko, ki je v rednem delu v povprečju dosegala več kot osem zadetkov na srečanje, na koncu pa se je po 23 odigranih srečanjih zaustavila pri številki 180.

