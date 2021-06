Trebanjci predstavili novo makedonsko okrepitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trebanjski levi bodo v prihodnjo sezono krenili z novo okrepitvijo na položaju srednjega in levega zunanjega. Konkurenco na omenjenih pozicijah bo v naslednjih treh letih zaostril nekdanji mladi makedonski reprezentant in otrok tamkajšnjega velikana Vardarja iz Skopja, 24-letni in 187 cm visoki Toše Ončev.