Ambrosio José Martín Cedres ali krajše Ambros Martin je trener, ki rokometne sanje spreminja v resničnost, so zapisali v ljubljanskem klubu. Od sezone 2010/2011 je izkušeni Španec svoje ekipe kar desetkrat pripeljal med najboljše tri v EHF Ligi prvakinj, v osmih finalnih nastopih pa je kar štirikrat stopil na vrh najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja (2013, 2014, 2017, 2018).

"To, da sem dobil priložnost postati trener tega kluba, mi pomeni izjemno veliko." Foto: Guliverimage

"Ko sem pred približno 25 leti začenjal svojo trenersko kariero, sem se zgledoval po Krimu. Že takrat sem spremljal, kako tekmuje, zmaguje in osvaja Ligo prvakinj. Gre za enega redkih klubov, morda celo edinega, ki je bil že takrat na vrhu in še danes ohranja velike cilje ter ambicije. To, da sem dobil priložnost postati trener tega kluba, mi pomeni izjemno veliko. Ne gre zgolj za to, da bom znova vodil ekipo v Ligi prvakov, temveč za to, da sem lahko del tako velikega in tradicionalnega kluba, ki me je prepričal s svojo zgodovino in vizijo. To ni nekaj, kar potrebujem, temveč si želim in me izjemno motivira. Moj prvi cilj ni razmišljati o Final4, to mora biti posledica dela, ki ga opravimo. Najprej se moram osredotočiti na spoznavanje ekipe, strokovnega štaba in delovanja kluba. Pomembno je, da korak za korakom gradimo dobre in trdne temelje, ki nas bodo pripeljali do tega cilja," je povedal španski rokometni strateg.

Ambros Martin bo ekipo prvič vodil v 9. krogu EHF Lige prvakinj proti madžarskemu FTC, ki bo v soboto, 11. januarja. Foto: Aleš Fevžer

Nova zgodba za klub

Prihod 56-letnega Martina, ki je pogodbo s klubom podpisal do konca sezone 2024/25 z možnostjo podaljšanja, ni zgolj nova zgodba za klub, temveč novo poglavje v izjemni karieri trenerske rokometne ikone. Njegova odločitev, da se pridruži Krimovi družini, potrjuje, da klub ostaja zvest svojim visokim ciljem.

Ambros Martin bo ekipo prvič vodil v 9. krogu EHF Lige prvakinj proti madžarskemu FTC, ki bo v soboto, 11. januarja 2025, ob 18.00 v Areni Stožice.

