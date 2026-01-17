Ajdovke pred povratno tekmo z golom prednosti

Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala premagale nizozemski Cabooter Fortes Venlo z 28:27 (14:14). Povratna tekma bo naslednji teden na Nizozemskem.

Ajdovske rokometašice se še drugič v tej evropski sezoni merijo z nizozemskimi tekmicami. V prejšnjem krogu so Westfriesland premagale s 24:19 na povratni tekmi, na prvi je bilo 27:27.

Tokrat so po začetnem vodstvu domače igralke sredi prvega polčasa zaostajale, a potem pred koncem z delnim izidom 4:1 prišle do novega vodstva 13:10. Niso pa ga znale zadržati in ob polčasu je bilo na semaforju 14:14.

Podobno je bilo v nadaljevanju. Domače so spet imele nekaj odličnih minut in si z delnim izidom 6:1 v 44. minuti priigrale že lep naskok petih golov (22:17). A tako kot v prvem delu so tudi tokrat popustile, tekmice so prednost stopile na 22:23, po še enem naletu domačih in novem vodstvu za štiri gole (28:24) pet minut pred koncem pa je nato končnica pripadla nizozemski zasedbi. Domače namreč so konca niso več zadele, Cabooter Fortes Venlo pa še trikrat in tako se je zaloga pred povratno tekmo stopila na le en gol.

Pri Ajdovkah je bila daleč najučinkovitejša Ivona Barkučić s 13 goli, pet jih je dodala Špela Bajc, po tri sta dosegli Teja Treven in Nina Kovšca, dvakrat je zadela Katarina Zupan, enkrat pa Natalija Grandič.