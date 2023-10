Žreb se je poigral z vodilnima ekipama domačega prvenstva

Žreb parov 1/16-finala rokometnega Pokala Slovenije za moške je odločil, da se bosta že na svoji prvi tekmi tekmovanja stali trenutno najboljši ekipi Lige NLB, Gorenje Velenje in Trimo Trebnje. Celjane čaka srečanje z Butan plin Izola, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Poleg obračuna Velenjčanov in Trebanjcev je žreb postregel še z dvema prvoligaškima paroma. Na tekmah, ki so predvidene za sredo, 8. novembra, si bodo nasproti stala še moštva Slovenj Gradca in Škofljice ter Sviša Ivančne Gorice in Urbanscapa Loke.

Preostali pari so Sevnica : Jeruzalem Ormož, Ajdovščina : Frankstahl Radovljica, Arcont Radgona : Črnomelj, Herz Šmartno : Ljubljana, Butan plin Izola : Celje Pivovarna Laško, Maribor Branik : Pomurje, Mokerc-KIG : Dobova, Riko Ribnica : Krško, Drava Ptuj : Krka, Kočevje : Dol TKI Hrastnik, Nova Gorica : LL Grosist Slovan, Moškanjci-Gorišnica : Velika Nedelja in Alples Železniki : Koper.

Rokometaši so v novo sezono Pokala Slovenije sicer vstopili sredi minulega tedna, ko so se v predkrogu zmag in napredovanja med najboljših 32 ekip veselile zasedbe Drave Ptuja, Velike Nedelje in Maribora Branika.