Velenjčani želijo dokazati, da se lahko kosajo tudi z najboljšimi evropskimi klubi

Rokometaši velenjskega Gorenja začenjajo svoje mednarodno popotovanje v sezoni 2023/24. Na uvodni tekmi skupinskega dela evropske lige se bodo v torek ob 18.45 v Rdeči dvorani pomerili s švicarskim moštvom Pfadi Winterthur. V skupini C nastopata še španska Cuenca in švedski Sävehof.

Rokometaši iz Šaleške doline so v generalki za uvodno tekmo drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini v soboto izgubili proti Celjanom s 27:29. Poraz proti najmočnejšim domačim tekmecem v dvorani Zlatorog ni narušil njihove samozavesti, na premierni mednarodni tekmi pred domačimi gledalci načrtujejo prvi par točk.

"Celotna ekipa komaj čaka začetek evropske lige, saj je to posebna izkušnja za nas. Dve leti nazaj smo prišli do četrtfinala tega tekmovanja in dokazali, da smo ekipa, ki se bori do zadnje sekunde," je za klubsko spletno stran dejal Ibrahim Haseljić.

Dodatna motivacija

"V evropski ligi igrajo zelo kakovostne zasedbe, marsikatera bi lahko nastopila tudi v ligi prvakov. To je za nas dodatna motivacija, saj želimo dokazati, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi evropskimi klubi. Na prvi tekmi bomo dali vse od sebe, novo evropsko sezono želimo odpreti z zmago," je dodal krilni igralec iz BiH.

Phadi Winterthur, v minuli sezoni tretjeuvrščena ekipa švicarskega prvenstva, si je nastop v skupinskem delu evropske lige izborila po skupni zmagi nad portugalskim moštvom Aguas Santas Milaneza s 44:43.

Zadnji zaključni turnir Füchse Berlin

V drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju bo nastopilo 32 ekip, po dve najboljši zasedbi iz vseh osmih skupin pa si bodo izborile nastop v glavnem delu tekmovanja.

V skupini A bodo igrali Nantes, Kristianstad, Benfica in Rhein-Neckar Löwen, v skupini B Gornik Zabrze, AEK Atene, Kriens-Luzern in Hannover, v skupini D Nexe Našice, Považska Bystrica, Skjern in Braga, v skupini E Kadetten Schaffhausen, Elverum, Flensburg-Handewitt in Lovćen, v skupini F Bjerringbro- Silkeborg, Alkaloid Skopje, Logrono La Rioja in Vojvodina, v skupini G Füchse Berlin, Dinamo Bukarešta, Chambery in Izvidjač, v skupini H pa Sporting Lizbona, Tatabanya, Glogow in Constanta.

V minuli sezoni je na zaključnem turnirju v Flensburgu smetano pobral Füchse Berlin, nemška ekipa je na finalni tekmi premagala španski Granollers s 36:31.