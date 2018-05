Vse za zdravje za in dobro počutje: preverjeni trenerji zbrani na enem mestu

Zdrav duh v zdravem telesu je star pregovor, ki zagotovo velja, zdravje pa le redkim pade z neba. Za zdravo počutje in zdrav videz se je treba namreč potruditi, vendar marsikdo pogosto ne ve, kje in kako začeti. Če pa se že pripravimo do tega, da kupimo mesečno vstopnico za fitnes, navadno hitro odnehamo, saj rezultati niso tako hitro opazni, kot bi si sami želeli.

Če ste eden od tistih, ki si želijo biti v formi ter oblikovati svoje telo s telesno vadbo in primerno prehrano, je osebno trenerstvo prava rešitev za vas.

Ne boste več izgubljali časa z iskanjem preverjenih trenerjev

Kot vodilni digitalni medij v državi (TSmedia) bomo v sodelovanju s spletno platformo Omisli.si poskrbeli, da bodo dileme in odločitve, na koga se obrniti v tovrstnih primerih, lažje in udobnejše. Na kakšen način?

S povezavo iskalcev in ponudnikov storitev. Vsem iskalcem storitev želimo omogočiti preprost dostop do različnih ponudb s prijetno uporabniško izkušnjo, obenem pa ponudnikom storitev dostavljati nove stranke ter omogočati konstantno rast poslovanja in uveljavitev na trgu.

Je vaš cilj shujšati ali pridobiti telesno težo, torej mišično maso, definirati mišice na trebuhu, izboljšati gibčnost ali tehniko, zmanjšati telesno maščobo, povečati gibljivost? Si preprosto želite bolj zdrav življenjski slog? Ne izgubljajte časa z iskanjem, pridobite ponudbe lokalnih ponudnikov različnih storitev. Za vas so na enem mestu zbrani vsi preverjeni trenerji v Sloveniji. Preprosto izberite tistega, ki najbolj ustreza vašemu povpraševanju, in že naslednji dan lahko svojo željo uresničite. Odvisno od vaših namenov in narave storitve. Ne glede na to, koliko ste stari, ali iščete trening za nosečnice ali seniorje, več kot očitno je, da ste najpomembnejši korak že sprejeli – odločili ste se, da je čas za trening!

Obstaja veliko razlogov, zakaj se ljudje odločajo za vadbo s trenerjem. Nekateri si želijo individualni vadbeni načrt, tako da bodo hitreje izgubili odvečno težo ali pa hitreje oblikovali svoje telo. Vadba z osebnim trenerjem je namenjena vsem, ki želite maksimalno izkoristiti čas, namenjen treningu.

Spoznajte vadbo z osebnim trenerjem

Če imate namen začeti redno obiskovati fitnes, je primerno najeti osebnega trenerja. Fitnes trener opravi z vami uvodno svetovanje, s pomočjo merjenja in tehtanj pa oceni gibljivost ter mišično sestavo vašega telesa. Na podlagi tega in testov vaše trenutne kondicije vam nato pripravi trening in vam svetuje, kako vaje pravilno izvajati.

Ponavadi vam pripravi tudi program prehranjevanja, ki vam bo v pomoč pri doseganju ciljev. Želje posameznikov se pri tem sicer močno razlikujejo, v grobem pa ženske želijo izgubiti maščobo in oblikovati telo, moški pa želijo predvsem večjo mišično maso.

Vadba pod vodstvom osebnega trenerja pa ni zgolj najbolj učinkovita, ampak je tudi najbolj varna. Osebni trenerji so namreč strokovnjaki na področju, ki vam omogočijo ogromno koristi:

Lažji začetek vadbe – ponavadi je težko začeti, še težje pa je vaditi redno in učinkovito. Vadba z osebnim trenerjem vam bo začetek olajšala, saj bo osebni trener začetek prilagodil vaši fizični pripravljenosti in vam učinkovito pomagal do želenega cilja.

Motivacija in usmerjanje – najpomembnejša komponenta! Osebni trener vas pri vadbi dodatno motivira, zlasti takrat, ko bi najraje vrgli puško v koruzo.

Individualna vadba – osebni trener se posveti samo vam. Glede na vaše sposobnosti in želje vam izdela program vadbe. Ta se glede na vaš napredek izpopolnjuje, zaradi česar je vadba z osebnim trenerjem res najučinkovitejša vadba. Hkrati je vadba z osebnim trenerjem pravilno izvedena. S pravilno vadbo se izognete nepravilnim obremenitvam in mogočim poškodbam.

Hujšanje, kondicija, oblikovanje postave …

Vadite sami in si program oblikujete z ogledi filmčkov na spletu? Najbrž vaj ne izvajate pravilno in rezultatov kar ni in ni. Ali pa vas nepravilni potek vadbe potegne v prehitro napredovanje. Telo ne more slediti vašim željam in želje po prehitrem rezultatu se lahko spremenijo v vrsto poškodb. Prilagojen načrt treninga, ki vam ga sestavi osebni trener, pa vam omogoči, da boste dosegli rezultate, ki jih ne morete doseči sami.

…rehabilitacija poškodb

Poleg hujšanja ali pa želje po okrepitvi mišic in telesa so eden izmed pogostejših vzrokov najema osebnih trenerjev tudi poškodbe. Po vsaki poškodbi je potrebna rehabilitacija. V primerih poškodb se osebni trener osredotoči le na del telesa in s tem v mislih pripravi tudi urnik treninga. Z napačno izvedbo vaj si lahko naredite veliko več slabega kot dobrega.

Osebni trener na daljavo

Morda se sliši nenavadno, ampak tudi to je mogoč in učinkovit program, ki se ga lahko lotite! Program je primeren za vse, ki živijo predaleč, da bi se vsak dan vozili na treninge. Na uvodnem sestanku s trenerjem opravite merjenja in postavite cilje, nato pa vam trener tedensko sestavlja jedilnik in program vadbe. Komunikacija nato poteka po telefonu ali elektronski pošti. Enkrat mesečno trener ponovi vsa merjenja in prilagaja jedilnik ter trening glede na napredek.

Poleg vadbenih koristi vam osebni trener lahko svetuje tudi pri razširitvi zdravega načina življenja v vsakdanjik. Z nasveti o zdravi prehrani in vadbi doma namreč dodatno pospešite oblikovanje telesa in laže dosežete želeni cilj. Osebni trener vas torej v fitnesu, doma ali v naravi hitro in strokovno popelje do vaših ciljev oz. želja. Nikoli ni prepozno, da začnete vaditi.

Preverjeni trenerji

Za vas so preverjeni in na enem mestu zbrani vsi trenerji v Sloveniji. Zberite ponudbe od vseh trenerjev hkrati ali brskajte med posameznimi profili glede na:

Skupinsko ali samostojno vadbo: v skupini, individualno.

Regijo: zasavska, koroška, obalno-kraška, spodnjeposavska, jugovzhodna, goriška, podravska, savinjska, pomurska, gorenjska, notranjsko-kraška, osrednjeslovenska.

Lokacijo: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Novo mesto, Velenje, Ptuj, Trbovlje, Kamnik, Jesenice, Koper, Domžale, Portorož, Izola, Nova Gorica, Domžale, Škofja Loka, Murska Sobota.

Storitve: visokointenzivni intervalni trening (hiit), nordijska hoja, tek, nogomet, tenis, skupinska vadba (cross fit, body pump, pilates, spinning, tnz, trx ...), zdrava prehrana / nutricionist, plesna vadba (zumba, bokwa, piloxing ...), odbojka, ples ob drogu, košarka, badminton, kajtanje, plavanje, plezanje, joga, borilne veščine, fitnes/osebni trener.

Cilj: trening za seniorje, povečanje gibljivosti/agilnosti, povečanje moči, izboljšanje tehnike, definicija telesa/manj telesne maščobe, zdrav življenjski slog, izguba telesne teže, trening za nosečnice in mamice, povečanje mišične mase.

Pridobite brezplačne ponudbe kvalificiranih in preverjenih osebnih trenerjev iz svoje okolice.

