Vse, kar vas je zanimalo o električnem skiroju

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije kot eno tipičnih domač(n)ih stvari, ki označujejo 50. leta prejšnjega stoletja pri nas, hranijo leseni skiro . To preprosto prevozno sredstvo so pred dobrimi stotimi leti izdelali kot otroško igračo in je to ostalo tudi pod nogami številnih generacij otrok, bilo sicer ves čas tu nekje, pri roki, a nikoli v ospredju. Odrasli so nanj postali pozorni šele, ko so ga domiselni ljudje v iskanju trajnostno vzdržnih prevoznih sredstev opremili z motorčkom. Natančneje z elektromotorčkom – redki poskusi z bencinskimi motorji se zaradi neprijaznosti do uporabnika in okolja niso prijeli.

Lani so iz urbanih središč onkraj luže poročali o pravi eksploziji uporabe električnega skiroja, ki jo povezujejo predvsem z dvakratno praktičnostjo: skiroja, ki je dnevni mobilnosti na kratke razdalje dodal skorajda novo dimenzijo, in njegove uporabe v platformah delitvene ekonomije. S pametnim telefonom poiščeš najbližji skiro, se z njim zapelješ do cilja in ga kar tam pustiš za naslednjega uporabnika.

Električni skiro je uporabnost navadnega nadgradil z dodatkom vira energije, zaradi katerega skiroja naenkrat ni več treba poganjati, dejstvo, da je skiro na neasfaltiranih površinah omejeno uporaben, pa je enostavno zanemaril. Urbana, torej mestna in primestna okolja so prepredena z asfaltiranimi površinami in tu je nadvse praktično vzeti v roke približno deset kilogramov težko napravo, ki nas zložena čaka pri roki, jo v trenutku pripraviti za vožnjo, si namestiti čelado in se odgnati na pot. Pristavimo še drugo nogo in se elegantno odpeljemo v službo ali po opravkih. Na cilju ne bomo preznojeni in s seboj imamo lahko tudi kak lažji kos prtljage, na primer nahrbtnik.

E-skiro je torej praktičen, okreten, okolju prijazen in z nadvse dostopnimi stroški vzdrževanja. Z enim polnjenjem boste glede na model, svojo težo in razgibanost terena naredili od dvajset do štirideset kilometrov, kar povsem zadošča za dnevno uporabo v obe smeri, lahko pa ga seveda vnovič napolnete tudi v službi. Različne so tudi hitrosti vožnje: običajno povsem zadoščajo hitrosti od dvajset do trideset km/h, čeprav obstajajo tudi e-skiroji, ki razvijejo še precej višje hitrosti, a so ti že skoraj prenevarni za običajne mikromobilne podvige.

Oprema

Izbira električnih skirojev je že izjemno široka, zato jo je priporočljivo zožiti na nekaj modelov, ustreznih po teži in velikosti, torej višini krmila, manj po oblikovalski plati in videzu, čeprav vse več znamk ločeno ponuja skiroje za ženske in moške. Bodite pozorni na način in kakovost izdelave, pri čemer podobno kot pri kolesih velja, da so dražji modeli narejeni bolj kakovostno, iz bolj kakovostnih materialov in lažji, zlasti tisti iz karbonskih vlaken. Za upravljanje so lažji trikolesni, pri katerih skiro upravljate s prenosom teže in z nagibom.

Modeli se razlikujejo tudi po načinih zaviranja: ob višjih hitrostih in pri vožnji navzdol se zavira z zadnjo zavoro s pritiskom na blatnik zadnjega kolesa, medtem ko ima veliko modelov električnih skirojev že vgrajene zavorne ročice. Kolesa so plastična, silikonska ali napihljiva, spet odvisno od modela in cenovnega razreda. Pri dražjih modelih preverite, ali so opremljeni z ležaji za gladko vrtenje.

Odločitev, ali boste kupili takega z manjšimi ali večjimi kolesi ter s kakšnimi zavorami (disk zavore, ABS …) in baterijo, vzmetenjem, lučmi, prikazovalnikom, tempomatom, podstavno nogico, ipd –, sprejmite že pred nakupom, ne preslišite pa niti nasvetov Hervisovega prodajnega strokovnjaka. Z izbranim skirojem je priporočljivo opraviti testno vožnjo, da preizkusite, ali vam ustreza, ter ali se na njem počutite stabilno in varno, kako se požene in zavira ipd.

Vzdrževanje baterije

E-skiroje poganjajo različne baterije, od klasičnih svinčenih, ki so tudi najtežje, do sodobnejših in lažjih litij-ionskih. Nameščene so lahko na različnih mestih. Sodobnejši skiroji imajo v okvir integrirano baterijo. Dobre baterije bi morale ob skrbnem ravnanju zdržati od petsto do celo dva tisoč in več polnilnih ciklov. Ti trajajo od 2–3 do pet in več ur. Litijevih baterij ni treba povsem napolniti po vsaki vožnji, dovolj je, če jo napolnite do 80 % zmogljivosti. Tudi izpraznite je ne povsem do konca, kajti ko baterija doseže minimum napetosti, trajno izgubi delček zmogljivosti. Ko skiroja dlje časa ne uporabljate, baterijo napolnite na mesec ali dva do največ 80 %. Ne dopustite, da se povsem izprazni, saj lahko s skrbnim ravnanjem opazno podaljšate njeno življenjsko dobo.

Varnost

Kolesa e-skiroja so manjša kot tista pri kolesu in zato bolj občutljiva tudi za manjše udarnine na cestišču, predvsem pa bodo hitrosti, ki jih boste dosegali s skirojem, večinoma vsaj enake, če ne celo višje kot pri kolesu. Nadenite si torej zaščitno čelado. Električni skiro je težji in robustnejši od navadnega, zato lahko pri trku močno poškodujete sebe in druge. Skiro običajno držimo z obema rokama, zato redko pridemo v skušnjavo, da bi krmilo držali le z eno roko, v drugi pa bi imeli pametni telefon. Ne le, da je to z zakonom prepovedano, s skirojem je celo zelo nevarno. Bodite odgovoren voznik!

