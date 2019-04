Vedno več slovenskih zastav ob progi tujih maratonov #foto

Z malim kraškim maratonom v marcu in istrskim sredi aprila se je v Sloveniji začela sezona rekreativnih tekaških dogodkov, ki bo maja, ko je na sporedu glavnina njih (od Pohoda ob žici in teka trojk, DM teka za ženske, maratona Treh src v Radencih, Nočnega teka po ulicah Kranja, globalnega Wings for Life World Run in še bi lahko naštevali), dosegla vrhunec.

A kljub poplavi tekaških prireditev na slovenskih tleh se vedno več Slovencev odloča za udeležbo na maratonih v tujini, ki jih združi z ogledom znamenitosti države gostiteljice, tamkajšnje kulinarične ponudbe, predvsem pa s sproščenim druženjem, v ozadju katerega je še vedno predvsem želja po kljukici na lastnem maratonskem seznamu.

Maratonska potovanja s ŠD Maratonc

Največji ponudnik maratonskih potovanj v Sloveniji je Športno društvo Maratonc, ki ga vodita Igor Zonik in Marko Roblek, sicer tudi vodji Vitezov dobrega teka, ki bdi nad izvedbo tekaške prireditve v poletnih dneh Nočne 10ke.

Slovenski tekači in spremljevalci z medaljami na letošnjem maratonu v Barceloni. Foto: Igor Zonik

Z organizacijo tekaških potovanj se ukvarjajo od leta 2007, intenzivneje pa zadnjih deset let. Vsako leto pripravijo približno pet tekaških izletov v tujino.

"Pozorni smo na to, da sta vsako leto v naboru vsaj dve novi destinaciji, približno na vsaka štiri leta pa jih ponovimo, že zato, da morda tisti, ki bi jih želeli obiskati še enkrat, to lahko tudi storijo. Polovica udeležencev naših potovanj predstavlja našo stalno bazo, ki se je ustalila v desetih letih, kolikor že organiziramo takšna potovanja, ostali pa se priključujejo glede na ponudbo," je povedal Zonik, ki na tekaških tekmovanjih redno skrbi tudi za fotografsko ovekovečenje dogodka.

Največ ljudi se jim pridružuje na podlagi ustnega izročila, torej dobrega glasu, ki pregovorno seže v deveto vas.

Večja skupina slovenskih tekačev bo septembra odpotovala na moskovski maraton. Foto: Getty Images

Od Barcelone do Moskve in Valencije

Letos so že izpeljali potovanje na maraton v Barcelono in Beograd, do konca leta jih čaka še londonski maraton (28. aprila), septembra bodo tekače odpeljali na maraton v Moskvo in decembra še v Valencijo, medtem ko bodo letos prvič po desetih letih izpustili udeležbo na berlinskem maratonu.

Zonik je v šali namignil, da se mu zdi, da so v Berlin že odpeljali skoraj vse Slovence, ki so si tega želeli, zato ga na programu njihovega društva za leto 2019 ni, so pa tekačem, ki bi se berlinskega maratona, ki velja za enega najhitrejših (tam je padel tudi svetovni rekord, Eliud Kipchoge je maratonsko razdaljo pretekel v času 2:01:39), kljub temu radi udeležili, ponudili pomoč pri pridobivanju štartnin, ki so, če za to poskrbi agencija, lažje dosegljive.

Igor Zonik in Marko Roblek sta tekačem, ki jih spremljata na tekaških potovanjih v tujino, kot mama in ata. Foto: Ana Kovač

Prvič brez Berlina

"Namesto Berlina smo tekačem ponudili potovanje v Moskvo, ki je glede na zanimanje velik hit. Konec septembra jih bomo tja odpeljali skoraj 70," je povedal Zonik.

Berlinski maraton je med slovenskimi rekreativnimi tekači zelo priljubljen. Foto: Reuters

Posluh za tekaške želje

Pri izbiri tekaških izletov imajo veliko besedo tudi tekači, ki v anketi o zadovoljstvu, ki jim jo organizator posreduje po koncu potovanja, lahko izrazijo svoje predloge.

"S tem nam dajo smernice kot pomoč pri organizaciji naslednjih potovanj. Za zdaj se sicer bolj držimo Evrope, vendar pa ne izključujemo niti potovanja čez Atlantik.

Veliko povpraševanja je namreč po udeležbi na newyorškem maratonu in po ostalih petih svetovnih maratonih, ki sodijo v sklop šestih maratonov, ki štejejo za World Marathon Majors (poleg New Yorka so to še maraton v Chicagu, Bostonu, Tokiu, Berlinu in Londonu). Nekateri tekači so predlagali tudi tekaški izlet na Kubo in Kitajsko, kjer bi se želeli udeležiti maratona po Kitajskem zidu. Letos gremo prvič tudi na londonski maraton, za katerega vlada res ogromno zanimanje."

Kljukica na newyorškem maratonu je med tekači najbolj zaželjena. Foto: Getty Images

Za petdnevno potovanje v Moskvo, ki vključuje štiri nočitve z zajtrkom, letalsko vozovnico, vizum, organizacijo in zavarovanje, je treba odšteti nekaj manj kot 800 evrov. Dodaten strošek je plačilo štartnine. Za štiridnevno potovanje v Valencijo pa, prav tako brez štartnine, nekaj čez 600 evrov.

Namesto na klasični dopust na tekaško potovanje

Vse več ljudi takšna tekaška potovanja smatra kot svoj glavni dopust, ugotavlja sogovornik.

"Namesto, da gredo na morje, se pari vse pogosteje odločajo za tekaške izlete. Povprečna starost naših udeležencev je med 45 in 50 let, običajno gre za pare, ki imajo že odrasle otroke in so se odločili, da tek združijo z raziskovanjem sveta, pri čemer sploh ni nujno, da tečeta oba, eden v paru je lahko tudi zgolj kot spremljevalec. Približno 80 odstotkov naših gostov je tekačev, ostali pa so njihovi spremljevalci. Običajno v naši družbi potuje okrog 50 udeležencev."

Zonik je na podlagi statistike ugotovil, da število udeležencev v zadnjih treh letih na posamezni tekaški prireditvi v Sloveniji pada, saj je prireditev res veliko, posledično pa se število udeležencev porazporedi in na posameznem tekmovanju zmanjšuje, medtem ko je zanimanje za tekaška potovanja še vedno v porastu.

"Ljudje so za svoj užitek pripravljeni plačati kar precej, a za ta denar potem tudi pričakujejo dobro storitev in sproščeno uživanje. Cene za udeležbo na maratonih, ki sodijo v sklop World Marathon Majors, so lahko res zelo visoke," je povedal Zonik.

Darja Dugon, redna udeleženka tekaških izletov s Športnim društvom Maratonc, pred ciljem v Atenah leta 2018. Foto: Igor Zonik Raje več denarja kot več časa



Ena od rednih udeleženk tekaških potovanj s Športnim društvom Maratonc je tudi Darja Dugon iz Šenčurja, ki se tekaških izletov udeležuje z možem, vse skupaj pa jemljeta kot potovanje, kombinirano s tekom. "S tekom se intenzivno ukvarjam zadnjih šest let, mož že precej dlje, maratonskih potovanj pa se udeležujeva zadnjih pet let. Na vse maratone v tujini se odpraviva organizirano, tako nama najbolj ustreza.



Če bi se na pot odpravila sama, bi to zahtevalo še precej več časa, ki bi ga morala nameniti sami organizaciji, poti, rezervaciji hotelov ter raziskovanju mesta in okolice, tako pa je vse skupaj precej lažje," je povedala tekačica iz Senčurja, ki se trenutno pripravlja na svoj prvi 50-kilometrski ultra trail v Vipavi. Septembra z možem potuje na maraton v Moskvo, decembra pa ju čaka še pot v Valencijo. Marca sta se udeležila maratona v Barceloni. "O ceni takšnega potovanja nisem nikoli posebno razmišljala, zato ne vem, koliko bi naju stalo, če bi potovala individualno, a nama precej več pomeni to, da sva na potovanju brez skrbi in da se ne ukvarjava s številnimi podrobnostmi, ki jih organizacija potovanja v tujino zahteva. Ko enkrat sedeva na letalo, veva, da bo za vse poskrbljeno," je povedala Dugonova, sicer ena od številnih prostovoljcev, ki skrbijo za tekoč potek dogajanja na tekaški prireditvi Nočna 10ka. Dodala je še, da ji veliko pomeni pogled na slovenske zastave ob progi, ki jih vihtijo slovenski navijači, običajno spremljevalci tekačev, in glasno navijanje v maternem jeziku.

Z organizacijo tekaških potovanj v tujino se ukvarjata tudi Urban Praprotnik in njegova žena Jasmina Kozina Praprotnik iz društva Urbani tekači. Foto: Žiga Okorn

Tekaška potovanja z Urbanimi tekači

Z organizacijo tekaških potovanj se vrsto let ukvarjata tudi Urban Praprotnik in Jasmina Kozina Praprotnik iz tekaškega društva Urbani tekači.

"Prvo tekaško potovanje v tujini smo organizirali leta 2008, ko smo se udeležili maratona v Beogradu. Destinacije izbiramo na podlagi zanimanja tekačev, nato pa sledimo ideji, da enkrat letno organiziramo daljši izlet. Lani smo bili, na primer, v Istanbulu, predlani v Helsinkih na Finskem, obiskali smo tudi Moskvo, Firence, Atene, Brione in vse to združili z nastopom na tekaškem tekmovanju," je povedal Praprotnik.

Videokolaž z istanbulskega maratona:

Ne gre samo za maraton

Destinacije izbirajo tudi na podlagi tekaške ponudbe. "Pozorni smo na to, da se udeležimo tekov, ki ponujajo več razdalj, ne samo 42-kilometrske. Vse skupaj je posebno doživetje, predvsem zaradi atmosfere, ki se vzpostavi znotraj skupine. Dan začnemo z jutranjim tekom, veliko časa namenimo ogledu znamenitosti, v vse skupaj skušamo vključiti tudi domačine, ki nam mesto, državo in posebnosti lahko predstavijo iz prve roke."

Letos bodo tekače – povprečna starost udeležencev se giblje med 40 in 70 let - odpeljali še na maraton v Verono, Lošinj in Dubrovnik, za januarja prihodnje leto pa pripravljajo tekaško potovanje na Kanarske otoke, ki v vseh letnih časih ponujajo spomladanske temperature, ki so še kako primerne za tek.

Organizacijski izzivi

Največji organizacijski izziv je najti pravi hotel za tako veliko število ljudi (v Helsinke jih je potovalo 80, v Moskvo pa 70) ter zagotoviti letalske vozovnice in vizume, če je to potrebno. Urbani tekači se izogibajo maratonov z množično udeležbo in rigoroznimi pogoji za udeležence.

"Mislim, da ni pametno siliti tja, kjer je udeležba preveč množična, saj je lepih koncev in maratonov dovolj," odgovarja Praprotnik. "Kadar gre za žreb štartnih številk, to lahko postane težava in kdo ostane brez mesta na maratonu. Temu se skušamo izogniti," je sklenil Praprotnik.

Glede cene pa pravi, da je takšna, kot jo je na trgu mogoče zagotoviti.