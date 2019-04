Čeprav je v cilju vedno široko nasmejana, pa njeno življenjo ni bilo vedno vredno (na)smeha #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strastna tekačica, kulturologinja in antropologinja Jasmina Kozina Praprotnik je pet let po biografiji o legendarni tekačici Heleni Žigon v knjigo strnila še življenjsko popotovanje 85-letne Kazimire Lužnik, še ene tekaške legende, ki jo redno srečujemo na tekaških prireditvah v Sloveniji. Gospe, ki v cilj običajno priteče med zadnjimi, a zagotovo najbolj navdušenimi in nasmejanimi. Vedno z izrazitim modrim senčilom nad očmi.

Ideja o biografiji radostne tekačice je zorela več let. "Vse od izida knjige Bela dama leta 2014," se spominja avtorica Jasmina Kozina Praprotnik.

Avtorica knjige Kazimira je Jasmina Kozina Praprotnik. Na fotografiji je v družbi svoje portretiranke in njenega moža Miloša na predstavitvi knjige v Slovenj Gradcu. Foto: Urban Praprotnik

"Ko sem se vprašala, kaj pa zdaj, o čem bi zdaj rada pisala, mi je bilo takoj jasno, da želim napisati knjigo o Kazimiri. Njene visoko dvignjene roke v cilju, nasmeh, pa barvica na očeh. O, ta ženska! Zanimalo me je, ali je tudi doma taka, kot je v javnosti," je nekaj glavnih razlogov za navdušenje nad Lužnikovo nanizala avtorica, tudi sama strastna tekačica, ultramaratonka, ki zagovarja športno udejstvovanje tudi v nosečnosti. Pod pogojem, da je telo tega že od prej vajeno.

VIDEO: Jasmina Kozina Praprotnik o tem, zakaj si je želela napisati knjigo o Kazimiri Lužnik

Kazimira je taka, kot je: doma in v javnosti

"Ugotovila sem, da je podoba Kazimire, ki jo vidimo v javnosti povsem enaka tisti doma. Od tod tudi podnaslov knjige Biografski roman o deklici, ki se ni pustila postarati. Enako bi lahko rekla tudi za njenega moža Miloša, ki je star 96 let. Oba sta tako mladostna, da sta videti in da se zdita mlajša od marsikoga, ki je v resnici mlajši od njiju, kar me je navdihnilo," se je bistva navdušenosti nad gospo Kazimiro dotaknila Kozina Praprotnikova.

Prepričana je, da ta mladostnost izvira prav iz njunega optimizma, radovednosti in hvaležnosti življenju. "In to je tisto, kar ju dela taka, kot sta. Živahna, sprejemajoča, plemenita. Rada delita dobro, prav nič grdega ni v njiju."

Kazimira Lužnik v cilj tekaških prireditev običajno priteče med zadnjimi, a najbolj nasmejanimi. Foto: Vid Ponikvar

Kdo je Kazimira Lužnik?

Nekaj osnovnih podatkov o Kazimiri Lužnik javnost že pozna.

Da izhaja iz znane in priznane glasbene družine Nanut (pokojni Anton Nanut , svetovno znani in priznani dirigent je bil njen brat), ki si je dom ustvarila v Kanalu ob Soči.



, svetovno znani in priznani dirigent je bil njen brat), ki si je dom ustvarila v Kanalu ob Soči. Da je svojega moža Miloša, po poklicu pediatra, spoznala v bolnišnici med obiskom nečaka, ki se je zdravil zaradi otroške paralize, tam pa se je prižgala iskrica, ki gori še danes. Že več kot 60 let.



Da se je s tekom začela ukvarjati pri 46 letih, kar danes menda sploh ni nič izstopajočega, ampak običajna praksa.



Da je desetkrat pretekla maraton v New Yorku, kjer živi tudi njena sestra, po poklicu zobozdravnica.



In da z izjemo ene izvedbe tekla na prav vseh ljubljanskih maratonih in še bi lahko naštevali. Na dolgo, res na dolgo.

Kaj pa preostalo? Je avtorici razkrila še kaj, kaj bolj osebnega, morebiti bolečega, intimnega? "Da, marsikaj, spregovorila je tudi o boleči smrti svojega sina Mihe (pri 48 letih si je v družinski hiši z vrvjo vzel življenje, op. a.)."

Jasmina Kozina Praprotnik ima v mislih že naslednjega portretiranca. Foto: Alenka Teran Košir

Jasmina Kozina Praprotnik je pri obeh svojih tekaških portretirankah, tako Heleni Žigon kot Kazimiri Lužnik, slutila, da imata marsikaj povedati.

"Slutila sem, da obstaja nek tehten razlog, zakaj sta pri tako visoki starosti še vedno sposobni teči, zakaj sta se sploh odločili, da jima to pripada, da ni nič narobe, če greš po 80. letu na tek. To je nekaj, za kar se moraš odločiti. To se ne zgodi kar samo od sebe.

Običajno je ravno obratno in človek pri taki starosti zmanjšuje raven svojih aktivnosti. Obe sta me presenetili," je povedala Jasmina, ki je Kazimiro k sodelovanju, potem ko jo je navdušila na enem od tekaških druženj društva Urbani tekači, povabila s pismom.

"Ko privoliš v pisanje biografije, moraš svojo zgodbo povedati tako, kot je"

"Poslala sem ji klasično pismo (Lužnikova ne uporablja računalnika, v enem od intervjujev je opozorila, da jo moti, ker se ne tekaška tekmovanja ne more prijaviti pisno, ampak je vedno več prijav po elektronski poti, op. a.) in priložila knjigo Bela dama.

Razložila sem, da bi želela tudi o njej napisati knjigo, a naj prej razmisli, ali si tega tudi sama želi in ali je pripravljena svoje življenje deliti z nami, bralci. Želela sem, da res premisli. Ko se namreč enkrat odločiš, moraš svojo zgodbo res povedati tako, kot je. No, Kazimira me je poklicala že naslednji dan. Rekla je: 'Živjo, tukaj Kazimira, jaz sem za!'"

Takrat je imela 83 let, a je Jasmini zagotovila, da se s knjigo nikamor ne mudi, ker bo tekla še dolgo.

Z možem MIlošem se še danes vsak dan odpravita na sprehod. Foto: Bor Slana

"Ker sem se ravno takrat ukvarjala z angleškim prevodom Bele dame, sva snovanje knjigo res za nekaj let prestavili. Ko sem zanosila četrtič, pa sem začutila, da je končno pravi čas. Tudi ona ima namreč štiri otroke.

In tako sva se z Urbanom odpravila k njej v Slovenj Gradec, v njeno dnevno sobo in poslušala. Vedno je bil prisoten tudi njen mož, poslušal jo je in dopolnjeval, če se mu je zdelo, da zgodba potrebuje dopolnitev."

Sprotno prebiranje, dodatki, popravki, črtanje delov besedila

Jasmina je želela napisati povsem iskreno zgodbo, brez olepšav, vključno s slabostmi in težkimi trenutki, ki se nam pripetijo v življenju. Kazimiri in njenemu možu je sproti v branje pošiljala besedila.

"Natisnjena, zvezana s spiralo, poslana po klasični pošti. Brala sta jih oba, zelo natančno predvsem Miloš, jih dopolnjevala, pa tudi črtala, če se jima je tako zdelo. Nazadnje se je izkazalo, da je Miloš kar precej besedila, predvsem bolj osebnega, želel prečrtati, medtem ko se je meni zdelo, da tudi bolj intimna plat spada v takšno knjigo," pripoveduje avtorica.

Foto: Bor Slana

Po premisleku in nekajmesečnem premoru se je Jasmina odločila, da Kazimirinemu možu napiše pismo in mu pojasni, da je knjiga o Kazimiri Lužnik knjiga ženske o ženski, da gre za življenjepis, in da se v življenju dogajajo tudi manj lepe stvari ter da je tudi o njih potrebno spregovoriti.

"Če bom zapisala, bo ostalo tudi za prihodnje rodove, iz tega se bodo tudi generacije za nami lahko marsičesa naučile, če pa ne bom, bo odšlo in bo pozabljeno. Če bi pisala samo o lepih stvareh, bi bralec začutil, da zgodba ni povsem iskrena. Miloš je to znal sprejeti in je odobril besedilo," je povedala Jasmina. Razumljivo: "Najtežje jima je bilo govoriti o smrti svojega sina."

"V knjigi je opisano življenje tako, kot je. Neposredno, življenje v žilo."

Foto: Vid Ponikvar

Vrsta skupnih točk

Avtorica biografij o Kazimiri Lužnik in Heleni Žigon je ugotovila, da imata gospe poleg ljubezni do teka še vrsto skupnih točk.

"Prva je ta, da obe življenje sprejemata v vseh oblikah, in ko nekaj potrka na vrata, temu rečeta da. Na splošno. To se mi zdi bistveno. Pri obeh sem se na primer sredi dneva prikazala na vratih in ju povabila na tek. Obe sta, ne glede na uro in obveznosti, takoj rekli da.

Prav tako sta obe imeli zelo dolg zakon - Helena je bila poročena 66 let, pa tudi Kazimira več kot 60. Moja sta ju stoodstotno podpirala pri njunih odločitvah in se bila sposobna veseliti z njima ob vsaki, še tako majhni odločitvi."

Helena Žigon je že pred leti odtekla svoj zadnji tek. Pri 91 letih se počasi in dostojanstveno poslavlja od življenja. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Kaj se dogaja s Heleno Žigon? Žigonova, ki je stara 91 let, zadnjih nekaj let živi v domu za starostnike v Ivančni Gorici. Kot je povedala Jasmina, ki jo je z družino že večkrat obiskala, se dostojanstveno poslavlja od življenja.



Svoj zadnji tek je odtekla leta 2014 na Istrskem maratonu. 21 kilometrov je pretekla v družbi Jasmine Kozina Praprotnik.

Knjiga Kazimira je izšla ta ponedeljek, in sicer v samozaložbi. V petek so v Piranu že pripravili prvi pogovorni večer, na dan izida knjige pa tudi v domačem kraju zakoncev Lužnik, v Slovenj Gradcu. Na predvečer Istrskega maratona bo pogovorni večer v Portorožu (13. april), predstavitev v Konzorciju pa bo predvidoma prihodnji ponedeljek.