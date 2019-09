V Planici bo pestro, bomo videli nov rekord?

Prenos finalnih tekov boste lahko spremljali na naši spletni strani. Ti se začnejo ob 15.30.

Ta dogodek bo v Planici na sporedu že sedmič. Tekači se pomerijo v teku od vznožja do vrha planiške velikanke. Organizatorji se lahko pohvalijo, da je letošnja zasedba rekordna, saj je prijavljenih kar 1.228 tekmovalcev, kar je skoraj 200 več kot lani.

Letos je tek v Planici tudi finale novega izziva štirih skakalnic - 4TITUDE. Gre za štiri lokacije, po katerih bosta v Planici okronana tudi skupna zmagovalca v ženski in moški kategoriji.

"To je vprašanje za milijon dolarjev!" Foto: Red Bull Content Pool

Premagati bodo morali kar 202 metra višinske razlike

Tekma v Planici velja za najtežjo med vsemi. Tekače čaka vse prej kot lahko delo. Vzpon do vrha letalnice je dolg 400 metrov, tekači pa bodo morali premagati 202 metra višinske razlike.

Zadnji dve preizkušnji tekem v Planici je dobil slovenski tekač Luka Kovačič, ki je lani postavil tudi rekord teka, saj je prvi, ki je s progo opravil v manj kot petih minutah. Kovačič tudi letos velja za enega izmed favoritov za zmago, poskušal bo še izboljšati svoj čas.

"To je vprašanje za milijon dolarjev (smeh, op. a.). Mislim, da sem pripravljen enako dobro kot lani, je pa veliko odvisno od dnevne forme in od celotne situacije na tekmi, tako da o samem času ne bi govoril. Zmaga mi seveda veliko pomeni, če mi uspe čas pod 4,58, bo odlično, če 4,50, pa še toliko bolje," je odgovoril Kovačič.

Tekmuje se v kategoriji posameznikov, štafet ali poklicnih štafet. Foto: Twitter

Prišlo je kar nekaj velikih imen

Svojo prisotnost v dolini pod Poncami so že potrdili nekdanji šampion izziva Red Bull 400 Planica Ahmet Arslan iz Turčije, finski tekač na smučeh Ivo Niskanen, japonski ultramaratonski tekač Ruy Ueda, brazilska ultramaratonka Fernanda Maciel, mehiška gorska tekačica Alex Roudayna in nizozemska hitrostna drsalka Irene Schouten.

Tekmuje se v kategoriji posameznikov, štafet ali poklicnih štafet. Tekmovalo bo 792 posameznikov, preostali pa tekmujejo v 109 štafetah.

Urnik tekmovanja:



PREDTEKMOVANJE

11.45 Predtekmovanje moški (skupine od 1 do vključno 5)

12.45 Predtekmovanje ženske (skupini 1 in 2)

13.09 Predtekmovanje moški (skupine od 6 do vključno 10)

14.09 Predtekmovanje moške štafete (skupini 1 in 2)

14.33 Predtekmovanje mešane štafete



FINALE

15.30 Finale poklicnih štafet

15.42 Finale moških štafet

15.54 Finale mešanih štafet

16.06 Finale ženske

16.18 Finale moški