Red Bull 400 Planica: Je rekord - 4 minute in 59 sekund - še mogoče izboljšati?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto, 14. septembra, bo v Planici potekala sedma izvedba atraktivnega tekaškega tekmovanja Red Bull 400. Tekmovanje v teku po Letalnici bratov Gorišek navzgor bo v dolini pod Poncami gostovalo že sedmič, letos tudi kot finale serije štirih lokacij 4TITUDE. Dvakratno zaporedno zmago bo branil Luka Kovačič, ki se bo ponovno poskušal spustiti pod mejo štirih minut in 59 sekund.

Planiška preizkušnja v seriji tekov na smučarske skakalnice velja za najtežjo med vsemi, ki jih pod tem imenom prirejajo po svetu, razlog pa sta zelo visok povprečni naklon proge, ki malce popusti le na vrhu doskočišča, in podlaga.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekmovalci večino teka opravijo po vseh štirih. Dolžina proge na teh tekmovanjih je 400 metrov, višinska razlika, ki jo morajo tekmovalci premagati v Planici, pa je 202 metra.

Na štartni listi bo letos rekordnih 1.228 tekmovalcev, kar je skoraj 200 več kot lani, prihajajo pa iz 21 držav. 792 od tega je posameznikov, preostali pa tekmujejo v 109 štafetah.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekmovanje se bo v soboto začelo s kvalifikacijskimi teki ob 11.45, ob 15.30 pa bodo na vrsti finalni obračuni v vseh kategorijah, od poklicnih štafet prek moških in mešanih četvork do finala posameznic in posameznikov.

Finalne boje, od 15.30 dalje, si bo mogoče ogledati tudi v neposrednem televizijskem prenosu na Planet TV 2, celotno tekmovanje pa boste lahko spremljali na naši spletni strani www.siol.net.

Luka Kovačič bo poskušal zmagati še tretjič zapored. Foto: Jure Makovec

Zmagovalec zadnjih dveh preizkušenj v Planici je Luka Kovačič, pred njim pa je za nepremagljivega veljal Turek Ahmet Arslan.

Luka je lani postavil rekord teka, le sekundo pod petimi minutami, letos pa bo ta rezultat poskusil še izboljšati.

"Zjutraj so padale stave, ali bo šlo pod petimi minutami ali ne. No, šlo je za las, ampak pokazal sem, da se da. Sem seveda zelo zadovoljen. Mislim, da je kakšna sekunda za izboljšanje še mogoča, ampak ne bi nič napovedoval. Pustimo se presenetiti," je po lanski tekmi dejal Luka Kovačič, ki ga bomo podrobneje predstavili v intervjuju, ki ga bomo objavili danes popoldne.

Konkurenca bo spet zelo močna, med Slovenci, ki so v odlični formi, je tudi Matjaž Mikloša, ki je tretji v posebnem seštevku 4TITUDE.

V boj za zmago se bo poskušal vmešati tudi Matjaž Mikoša, trenutno 3. v izzivu 4TITUDE. Foto: Grega Valančič/Sportida

Od tekmovalcev iz tujine velja omeniti Avstrijca Jakoba Mayerja, trenutno vodilnega v skupnem seštevku serije 4TITUDE.

Tudi v ženski konkurenci bo pestro. Lansko zmago bo branila Barbara Trunkelj, ki ji bo morda uspelo izboljšati rekord Italjanke Valentine Belotti (6:20).