Domine so se sprožile, tudi na Krvavcu bodo jutri pognali naprave

Potem ko smo včeraj poročali, da so v Kranjski Gori že v četrtek pognali prvo žičniško napravo in bodo temu v soboto sledili na Mariborskem Pohorju, so se za podoben korak odločili tudi na Krvavcu, kjer imajo do 80 centimetrov snega.

Glede na to, da je prevoz v zaprtih žičniških napravah, kot so krožno-kabinske naprave, nihalke in vzpenjače še vedno prepovedan, se bodo smučarji do zgornje postaje gondolske žičnice morali pripeljati z avtom.

Kot so nam povedali na Krvavcu, bodo z jutrišnjim dnem pognali štirisedežnico Tiha dolina, šestsedežnico Vrh Krvavca, vlečnico Luža in otroški trak Gospinca.

Ker prehajanje občinskih meja še vedno ni mogoče, na Krvavcu računajo predvsem na domačine. Krvavec sodi v občino Cerklje na Gorenjskem, kjer živi okrog 7700 prebivalcev.

Otvoritvene cene smučarskih vozovnic

Smučarske vozovnice bodo ta konec tedna na voljo po posebnih otvoritvenih cenah. Odrasli bodo za karto odšteli 20 evrov, mladi in seniorji 18 evrov, otroci pa 12 evrov. Vozovnice bodo na voljo na blagajni pri Zgornji postaji kabinske žičnice, prevzem naročenih vozovnic preko spletne prodaje ali predprodaje pa bo možen na spodnji postaji kabinske žičnice.

Iz veljavnih odlokov sicer izhaja, da smučanje in delovanje žičnic nista prepovedana, izjema so krožno kabinske žičnice oziroma nihalke in gondole. Ključna težava je tudi prepoved prehajanja med občinami, zato za konec tedna naprav še ne bodo zagnali na Rogli in Kopah.

Ob vnovičnem odprtju slovenskih smučišč se sicer poraja kar nekaj vprašanj - od tega, kako kupiti smučarsko vozovnico brez kršitve ukrepov, kako je z gostinskimi storitvami in izposojo smučarske opreme.

Precejšen naval na smučišča bi se lahko zgodil ob sprostitvi prepovedi prehajanja meja občin, in sicer že, če bi to storili zgolj v regijah z nižjo stopnjo pojavnosti covida-19, med katerimi sta tudi Gorenjska in Osrednjeslovenska regija.

