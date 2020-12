Sveže s slovenskih smučišč: zelena luč, a le za nekatere

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so prižgali zeleno luč za vsa slovenska smučišča, do katerih je mogoče dostopati v odprtih žičniških napravah, torej vlečnicah ali sedežnicah. Kot nam je povedala predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič, bodo v prihodnjih dneh odprli smučišče v Kranjski Gori in na Mariborskem Pohorju.