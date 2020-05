Tomas Sport v novi preobleki: zdaj Sport Vision!

Podjetje Tomas Sport vse športne navdušence in ljubitelje športne obutve in oblačil obvešča, da je s ponedeljkom, 18. maja, spet odprl vrata vseh svojih 11 trgovin po Sloveniji. Hkrati pa ta dan vstopa tudi v novo ero, s povsem novo vizijo. Kaj to pomeni?

Ko boste po obdobju karantene prvič obiskali svojo najljubšo trgovino Tomas Sport, naj vas ne preseneti, ker boste nad vrati zagledali napis Sport Vision. Pogumno vstopite, saj vas bo tam z veseljem sprejela ekipa, ki jo že dobro poznate, in vam svetovala pri izbiri razširjene ponudbe izdelkov obstoječih in novih blagovnih znamk.

Sport Vision Aleja Šiška, Ljubljana

Tomas Sport se je priključil veliki mednarodni verigi športnih trgovin Sport Vision. Sport Vision je že prisoten v vseh državah Balkana, po novem pa tudi v Sloveniji. Veriga ponuja visoko kakovostne izdelke priznanih vodilnih športnih znamk, kot so adidas, Nike, Salomon, Reebok, Under Armour, New Balance, Asics, Mizuno, Icepeak, Crocs, Fila, Ellesse, Helly Hansen in številne druge.

In kakšne spremembe to prinaša slovenskim kupcem?

Pripadnost veliki športni verigi za podjetje Tomas Sport prinaša večje možnosti dostopa do razširjene ponudbe modelov kot tudi priložnost za vključitev dodatnih blagovnih znamk, kot so Ellesse, Umbro in North Face. S tem bo podjetje stopilo še stopničko višje in po 30 letih obstoja svoje zveste slovenske kupce razvajalo na še višji ravni.

Sport Vision Citycenter Celje

Vsi, ki ste željni nakupovalne izkušnje novih dimenzij, obiščite trgovino Sport Vision, ki 18. maja 2020 prvič odpira svoja vrata v čisto novem najsodobnejšem nakupovalnem središču Aleja v ljubljanski Šiški. Urbana zelena oaza s športnimi igrišči in tekaško stezo na strehi nakupovalnega središča bo kot naročena, da boste lahko kar v najkrajšem času preizkusili, kako se vaša nova oblačila in obutev obnesejo v gibanju.

Trgovine Sport Vision so po novem prisotne po vsej Sloveniji na lokacijah nekdanjih trgovin Tomas Sport. Če ste med tistimi, ki se kljub sprostitvi ukrepov pandemije še naprej raje gibajo v varnem zavetju doma, pa lahko izdelke naročite tudi iz udobnega domačega naslonjača v spletni trgovini www.sportvision-slovenija.com.

Na omenjeni spletni strani ne spreglejte bloga, kjer najdete koristne športne vsebine in se naročite na novice, da ne zamudite pomembnih obvestil in akcij. Tako v poslovalnicah Sport Vision kot prek spleta boste za svojo zvestobo kmalu nagrajeni tudi v sklopu programa zvestobe Sport&Bonus, ki ga podjetje pospešeno uvaja.

Kaj pa ostaja nespremenjeno?

Če ste ob branju postali nostalgično otožni, je to povsem zaman: Tomas Sport ostaja z vami še naprej prek vaše najljubše spletne trgovine www.tomassport.si. Pestra ponudba artiklov priznanih blagovnih znamk vam bo na voljo po ugodnih cenah, o ponudbi pa boste obveščeni tako prek družbenih omrežij kot prek tedenskih novic. Za pomoč in podporo vam bo še naprej na voljo ekipa, ki jo že poznate, le da bo razširjena – in tako še bolj odzivna. Izdelke, ki jih boste naročili prek spletne trgovine www.tomassport.si, pa boste še naprej lahko zamenjali ali vrnili tudi v katerikoli fizični poslovalnici Sport Vision v Sloveniji.