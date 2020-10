Ste se kdaj vprašali, kaj in koliko se obleči za tek?

Že pred časom smo pisali o tem, kako primerno izbrati tekaške copate in koliko časa pred tekmovanjem ali maratonom je smiselno menjati tekaško obutev. Zelo pomembna so tudi oblačila, pri katerih ravno tako ni priporočljivo eksperimentirati.

Pri tekaški obutvi smo zapisali, da lahko, če superge niso preverjene, na sami tekmi ali maratonu dobimo žulje ali kakšne druge nerodne poškodbe. Zelo nerodno lahko postane tudi pri oblačilih.

Lahko se odrgnete tudi do krvi

"Glede oblačil velja enaka filozofija kot pri tekaški obutvi. Držite se preizkušenih stvari. Če nameravate kaj novega obleči na dan maratona, je treba to nedvomno preizkusiti na treningu. Lahko kupite tudi najboljšo majico, pa vam ne bo ustrezala. Nekateri ljudi se bolj potijo, drugi manj, in ker bo majica mokra, vas lahko odrgne po bradavicah, hlače vas lahko odrgnejo v dimljah. Lahko tudi do krvi," je povedal Tadej Kaluža.

Nekateri potrebujejo več, drugi manj oblačil. Foto: Sportida

Enako velja tudi pri vprašanju, koliko se obleči. Na ljubljanskem maratonu smo v vseh letih doživeli veliko temperaturnih nihanj. To pomeni, da se moramo temu primerno obleči, pri tem pa pomagajo izkušnje. Ljudje smo si različni in vsakemu ustreza nekaj drugega. In kakšno je neko splošno vodilo?

"Po mojem mnenju se je bolje obleči nekoliko manj kot preveč. Sam pri sebi sem ugotovil, da mi je bilo, če me je na štartu malo zeblo, med tekom ravno prav. Če mi je bilo na štartu toplo, pa mi je bilo med tekom prevroče. In to so stvari, ki jih lahko preizkusimo na treningu."