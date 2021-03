Spomin na zimo in v pričakovanju nove: "Tekla je vsa Slovenija"

Letošnja zima nas je razvajala z dobrimi snežnimi pogoji, ki so marsikoga prepričali, da si je nadel tekaške smuči ter se na različnih koncih Slovenije podal na zasnežene poljane. K povečanemu zanimanju za tek na smučeh so poleg ugodnih razmer, dostopnosti prog in opreme zagotovo pripomogli tudi uspehi naših najboljših smučarskih tekačev, predvsem Anamarije Lampič in Eve Urevc. Za tek na smučeh že od nekdaj velja, da je ena od učinkovitejših telesnih aktivnosti, primerna za rekreacijo praktično vseh starostnih skupin. Pomembno je predvsem, da se ga lotimo pravilno.

V družbi Mirka Verovška in Lee Zupan iz demonstratorskih vrst pri Smučarski zvezi Slovenije (DEMO Slo Ski Team; op. p.) ter partnerja na štirih kolesih – znamke Citroën , ki po novem smučarsko tekaški reprezentanci omogoča zanesljivo mobilnost med sezono in po njej, smo se spoznali z osnovnimi "zakonitostmi", opremo ter tehnikami tega prekrasnega športa.

S sogovornikoma smo spregovorili predvsem o pomenu učenja teka na smučeh, tehnikah in razlogih, zaradi katerih je ta šport pri Slovencih iz leta v leto bolj priljubljen. Foto: Ana Kovač

Tek na smučeh je ena izmed najpopolnejših oblik rekreacije, s katero v naravi razgibamo vse telo. "S smučarskim tekom si spočijem glavo, se umirim, se prepustim svojim užitkom, predvsem pa naredim zelo dober trening. Zame ni boljšega, veliko vlogo pri tem ima narava. V primernih snežnih razmerah je tek na smučeh lahko dostopen vsakomur. Letošnja zima je bila radodarna s snegom, na tekaške smuči smo se lahko odpravili skoraj z domačega praga," uvodoma pove Lea Zupan, članica demonstratorske vrste za tek na smučeh, nordijsko hojo ter nordijsko rolkanje in rolanje v okviru Smučarske zveze Slovenije. Vodja omenjene ekipe, Mirko Verovšek, jo dopolni: "Verjamem, da bodo ugodne razmere za smučarski tek vztrajale še nekaj časa in se bomo lahko prepuščali smučarskemu teku., v nasprotnem primeru pa se na belih poljanah vidimo naslednjo sezono." Skupaj z Leo Zupan vabita vse ljudi, željne dobre rekreacije in pozitivnih vibracij na razgibane tekaške smučine.

Foto: Ana Kovač

Uspešnica zime

Oba se strinjata, da je tek na smučeh zagotovo rekreacijska uspešnica pretekle zime. "Nedvomno. V zadnjih letih med rekreativci opažamo vse večjo priljubljenost smučarskega teka. To zimo je bilo to še posebej razvidno. Razlogov za to je sicer več, predvsem pa je zagotovo treba omeniti dostopnost teka na smučeh in njegove številne odlike in prednosti. Na primer, da v zelo kratkem času preživetem v naravi (v uri in pol ali tudi manj) s smučarskim tekom naredimo res veliko dobrega za telo in psihično počutje. Nenazadnje je oprema v primerjavi z alpskim smučanjem dostopnejša, pa tudi alpsko smučanje je bilo to sezono več ali manj omejeno. Povpraševanje v letošnji sezoni je bilo noro. To se je ne nazadnje poznalo tudi pri prodaji opreme, ki jo poleg učenja teka na smučeh in izobraževanja kadra ponujamo v okviru demonstratorske vrste. Lani je bilo občutiti približno 70-odstotni upad prodaje tekaške opreme. Letošnje leto pa se je prodaja omenjene opreme strmo povečala. V določenem obdobju opreme ni bilo več na razpolago. Na smučeh so tekli tudi posamezniki, za katere si nikoli nisem predstavljala, da bodo to počeli (smeh, op. p.). Ogromno se jih je odpravilo tudi le na sprehod s smučmi, ki odlično združuje tek in raziskovanje narave. Pomembno je, da se gibljemo, da smo v naravi in na svežem zraku," razmišlja Lea Zupan.

Foto: Ana Kovač

"Tekla je vsa Slovenija"

Mirko Verovšek je mnenja, da ljudje posegajo po teku na smučeh kot eni izmed oblik rekreacije tudi zaradi sodobnega načina življenja, ko nam časa primanjkuje, smučarski tek pa ga ne zahteva veliko: "Smučarski tek je bil priljubljen tudi v preteklosti. Glede možnosti izvajanja teka na smučeh je treba upoštevati kakovost zime. Letošnje snežne razmere so bile ugodne, kljub omejitvam, ali pa zaradi, epidemije novega korona virusa, smo beležili porast. Del tega je mogoče pripisati tudi občasno zaprtim smučiščem. Omeniti je treba še en vidik – sodoben način dela je prinesel ogromno sedenja, potreba po gibanju v naravi pa iz leta v leto postaja bolj zaželena. Da imamo vse slabše razvito koordinacijo gibov in ravnotežje, je tudi posledica sodobnega načina življenja, ki ga bomo morali uravnotežiti s podobnimi aktivnostmi, kot je na primer smučarski tek. Jasno, fitnesi in druge oblike rekreacije so seveda prav tako dobra možnost za gibanje, a ni ga čez dobro aktivnost v osrčju prelepe narave na svežem zraku. Ljudje se tega čedalje bolj zavedajo: če se ne bomo zadostno gibali, bomo tudi ustvarjalno in miselno slabši. Preprosto, ljudje so prepoznali celostne prednosti smučarskega teka in prekrasne okolice, ki jo imamo. Marsikdo je letos na smučeh tekel kar izpred domačega praga. V resnici bi letos na smučeh lahko tekla vsa Slovenija, najmanj mesec dni so bile razmere idealne."

Foto: Ana Kovač

Rekreativni tek na smučeh naj ne bo garanje

Da se je letos na tekaške smuči postavilo veliko Slovencev, je z raznolikimi aktivnostmi poskrbela tudi Smučarska zveza Slovenije. Posebej priljubljen je bil smučarsko tekaški izziv, kjer je Smučarska zveza Slovenije rekreativce spodbujala, da se odpravijo na tekaške proge, odtečejo vsaj 20 kilometrov ter svoj tek na družbenih omrežjih tudi dokumentirajo s fotografijo in označbo pretečene tekaške steze.

"Poznam ogromno ljudi, ki so vedno govorili, da ne bi tekli na smučeh, da je to eno samo garanje. Da, je, ampak predvsem v tekmovalnem vidiku, v rekreativnem pa ne, oziroma vsaj ne bi smelo biti. Marsikdo je tako letos na smučeh pretekel vsaj 20 kilometrov, družine pa so si ob tem ustvarile tudi svojevrsten izlet. Ponosna sem, da sem bila tudi sama del tega (smeh, op. p.). S tovrstnimi izzivi je Smučarska zveza opravila dobro promocijo smučarskega teka. Ko si opravil izziv 20-kilometrskega teka na smučeh, si naredil 'selfie' (sebek, op. p.), označil, kje si tekel, objavil, kakšno je stanje prog. Objav je bilo res veliko. Ljudje so drug drugega spodbujali, da so tekli na smučeh," pripoveduje Lea Zupan.

Klasična tehnika: soročni odriv. Foto: Ana Kovač

Z Mirkom Verovškom se strinjata, da Slovenija premore veliko prekrasnih smučarsko tekaških lokacij. "Štajerci imajo Roglo, pa Areh, smučine so dobro urejene. Posebej za Areh sem pridobival informacije, da so bile, še vedno so, proge odlično urejene. Tudi Logarska dolina je za smučarski tek prekrasna. Omeniti je treba Bloke. Veliko se je letos dogajalo tudi v okolici Novega mesta. Ne smemo prezreti možnosti teka na smučeh nad Idrijo, na Vojskem. Okrog Nanosa so bile prav tako dobro urejene proge. Za Gorenjski del pa tako ali tako vemo, da brez tega športa ne moremo. Tu so Jezersko, Pokljuka, Planica in Rateče," razmišlja Mirko Verovšek.

Pomen učenja in pravilne tehnike

Kot vodja demonstratorske ekipe za smučarski tek seveda zagovarja pomen učenja teka na smučeh – tudi za rekreativce, saj ne nazadnje le pravilna izvedba s pravilno tehniko omogoča, da iz rekreacije potegnemo največ. Obenem pa se dolgoročno izognemo tudi poškodbam in morebitnemu nezadovoljstvu.

Klasična tehnika: korak s soročnim odrivom. Foto: Ana Kovač

"Zakaj vsem priporočam šolo smučarskega teka? Vsakemu začetniku priporočamo, da pristopi k šoli smučarskega teka, kajti na koncu korak, ki se ga nauči, vedno šteje. Pa naj gre za posel ali šport – veliko število ponavljajočih se, nepravilnih ponovitev lahko dolgoročno povzroči težave. Človeški organizem je zasnovan tako, da stremi k temu, kar je lažje. Ni pa nujno, da je to boljše, učinkovitejše. Pomembno je, da imaš nekoga, ki te usmeri k čim bolj optimalni izvedbi. Ko učimo mladostnike, veliko govorjenja sicer ne pride v poštev, več mora biti akcije. Mladostnik posnemajo predvsem dejanja. Kar otroke naučiš do sedmega leta, bodo izkoristili tudi v nadaljevanju. Učitelj mora biti dober, bolj dobro kot zna prikazati posamezen element, toliko kvalitetnejše ga bo posnemal. Posledično bosta bolj zadovoljna tako učenec kot učitelj. Vedno dajemo velik poudarek prikazu napak posameznega elementa nepravilnega teka. V osnovi sicer ločimo analitično in sintetično učenje. Najraje pa poučujemo v skupinah, razen v redkih izjemah, ko si posameznik zaželi individualno obravnavo. Kljub temu, da so skupine po kakovosti velikokrat nehomogene, je skupinsko učenje veliko bolj dinamično, pristno in koristno. Napredek je hitrejši in bolj opazen. Ključen del dobrega poučevalnega procesa je, da 'učenec' hitro prepozna podano znanje in ga zna tudi v praksi izvajati," meni Mirko Verovšek.

Klasična tehnika: dvotaktni diagonalni korak. Foto: Ana Kovač

Lea Zupan ga dopolni, da je lažje učiti nekoga povsem na novo kot pa odpravljati priučene napačne gibe in tehniko teka na smučeh.

"Zagotovo. Iz ničle bo posameznik sledil pravilnim vzorcem. Ko se prepozna napačen gib, ga nemudoma odpravimo. Tako je tudi napredek hitrejši in lažji. Pri nekom, ki je samouk in je na primer pet let tekel 'narobe', moramo veliko časa nameniti za ponovitve odprave napačnega vzorca. Toliko, da pridemo spet na začetek, takrat pa se učenje lahko začne znova. Na šolah smučarskega teka sicer velikokrat združujemo tiste iz začetnega in nadaljevalnega tečaja. Velikokrat se izkaže, da začetniki po znanju hitreje ujamejo tiste izkušenejše. Velikokrat se je tudi izkazalo, da so tisti, ki smo jih mi postavili na smuči, boljši od samoukov, ki na primer imajo dobro drsnost, prenos ravnotežja pa je pri njih toliko slabši. Posamezniki, ki začnejo kot nepopisan list papirja, so velikokrat pozitivno presenečeni nad napredkom pod našim budnim očesom. Pri tečajih je ključnega pomena, da tečajniki otroci prepoznajo, da se igrajo na smučeh in ne tečejo. Mi moramo otroke, mladostnike in odrasle prek igre pripeljati do tega, da uživajo na tekaških smučeh, posebej pomembno pa je to v obdobju razvoja," pove sogovornica.

Drsalna tehnika: daljši dvojni drsalni korak. Foto: Ana Kovač

"Dokler ne vidiš narave okoli sebe, slabo tečeš!"

"Določeno mišično strukturo je treba razviti, da lahko izvajaš idealno tehniko. To je bistvo vseh športov. Ko tehniko obvladaš, lahko v športu uživaš kot na primer Luka Dončić v košarki. Če on žoge ne bi obvladal do potankosti, ne bi imel tako dobrega pregleda nad igro, opazil ne bi nobenega soigralca, saj bi se moral bolj ukvarjati z žogo (smeh, op. p.). Rad poudarim, da dokler pri smučarskem teku okoli sebe ne vidiš narave, ne tečeš najbolje. Dolgotrajna, ponavljajoča se nepravilna tehnika smučarskega teka lahko vodi v poškodbe, kakor tudi v nezadovoljstvo, posebej, če smo tekmovalnega duha. Sledijo vprašanja: zakaj je pa zdaj Francelj boljši, zakaj se pelje bolje, pa ima slabše smuči kot jaz? Kaj je zdaj to? Ponavljajoče se nezadovoljstvo v rekreacijo zagotovo ne spada in vemo, kam vodi. Zato priporočam šolo teka," meni Mirko Verovšek.

Lea Zupan pa ga dopolni: "Pri moških je velikokrat težava, da so tako močni v rokah, naredijo tak odriv, da z nogami tega ravnotežja ne morejo loviti. Jaz se lahko postavim po robu marsikomu, konkuriram s pravilno tehniko, s katero porabim tudi pol manj moči. Ko pojenja moč, šteje samo tehnika."

Drsalna tehnika: krajši dvojni drsalni korak. Foto: Ana Kovač

"Tudi zato je lažje učiti ženske, ker imajo manj moči in prej stremijo k idealni tehniki. Moški pa izkoriščajo moč, da pridejo vsaj vizualno do neke idealne tehnike. Tehnika je izjemno pomembna pri vseh zadevah, športih, s pravilno tehniko se je mogoče dobro peljati tudi, če razmere niso najboljše. Za vsak odriv je pomembno, kako ga narediš, ali si izkoristil oprijem, ali si naredil prenos teže. Vsi ti vidiki so pomembni tudi pri rekreativnih tekačih. Če nekoga zaradi nepravilne tehnike pri klasiki po 20 minutah boli križ, potem brca v prazno. Prav tako, če ni ustrezno prenesel teže, pa pravilno obremenil smuči. Mogoče je na začetku malce mukotrpno, a tehnika je v vsakem pogledu eden od tistih elementov, ki nam bo dal zadovoljstvo za vse življenje. Z dobro tehniko je tudi tekmovalnost bolj zdrava in zrela," poudarja sogovornik.

Drsalna tehnika: enojni drsalni korak. Foto: Ana Kovač

Pri smučarskem teku sicer poznamo dve tehniki. Osnova je klasična tehnika, ki je najbolj podobna hoji. Primerna je za vsakogar, od mladih nog do upokojencev. Pri klasični tehniki poznamo tri korake: soročnega, korak s soročnim odrivom ter dvotaktni diagonalni korak.

"Vsem začetnikom priporočamo klasično tehniko, ko osvojijo dobro drsenje in prenos ravnotežja, jih lahko povabimo k drsalni, prosti tehniki," dodaja Mirko Verovšek. Drsalna, prosta tehnika se izvaja v naslednjih elementih: daljši dvojni drsalni korak, krajši dvojni drsalni korak, enojni drsalni korak ter prestopanje v ovinkih, katerega izvajamo tudi pri klasični tehniki.

Drsalna tehnika: prestopanje v ovinku. Foto: Ana Kovač

Ustrezna izbira smuči, palic, čevljev

Poleg pravilno izvajane tehnike je izjemno pomembna tudi ustrezna oprema. Nepravilno izbrana oprema zavira napredek, povzroči nešteto preglavic in slabo voljo. V naravo pa ne zahajamo zato, da bi bili slabe volje, mar ne? Večjo pozornost je treba nameniti predvsem ustrezni izbiri smuči, palic in čevljev.

Če se boste lotili teka na smučeh in ste še brez primerne opreme, najprej razmislite, kateri tehniki se boste posvetili, saj je od te odločitve odvisen nakup smuči, dolžine palic in čevljev. "Razvoj teka na smučeh je prinesel smuči za obe tehniki, klasično in drsalno. Smuči za klasično tehniko imajo večjo krivino in so približno 20 centimetrov daljše od telesne višine, medtem ko so smuči za drsalno tehniko približno do 10 centimetrov nad telesno višino, imajo pa tudi mnogo manjšo krivino. Smuči za klasično tehniko imajo v srednjem, tretjinskem delu prostor za mažo za oprijem, sintetično vlakno ali so narebrene. Slednje so tudi bolj primerne za rekreacijo, saj mazanje smuči ni potrebno," razloži Mirko Verovšek.

Foto: Ana Kovač

Poleg izbire smuči je zelo pomembna tudi izbira palic. Palice za klasično tehniko so nekoliko nižje, segajo do višine ramen, medtem ko palice za drsalno tehniko segajo nekje do višine ust oziroma nosu.

Zelo pomemben je tudi tretji del opreme, obutev. "Obutev za drsalno in klasično tehniko se na videz niti ne razlikuje, je pa zelo pomembno, da je pri klasični tehniki obutev v spodnjem delu - v podplatu, gibljivejša. Pri drsalni tehniki je podplat izjemno tog, zato nam omogoča dobro vodljivost in kakovosten odriv," razloži Mirko Verovšek.

Pri rokavici je zelo pomembno, da je tanka, tako boste tudi lažje obvladali palico. Ko si rokavico nadenete, poskrbite, da jo čvrsto zapnete okoli zapestja.

Pri oblačenju je pomembno, da sledite zapovedim čebulnega oblačenja, kar pomeni, da imate oblečenih več tanjših slojev oblačil, ki jih lahko po potrebi slečete. Pri oblačilih je poudarek na materialih, ki ne prepuščajo vetra, obenem pa dihajo z nami in ponujajo suhost ter toploto. Dodatno, posebej v sončnih pogojih, je smiselno, da si nadenete tudi sončna očala. Ob začetku ukvarjanja s smučarskim tekom si lahko opremo izposodite in tako ugotovite katera tehnika vam je bližja, vsekakor pa izkoristite nasvete izkušenih poznavalcev.

Ne pozabite na ogrevanje in privajanje na opremo

Preden se s primerno opremo odpravite na smučarski tek s klasično ali drsalno tehniko, si morate rezervirati nekaj minut za ogrevanje in privajanje na tekaško opremo.

"Ogrevanje izvajajte vedno od glave do pet ali obratno. Začnete lahko s preprostimi vajami kot so obrat glave na levo in desno, zasuki ramen, ogrejte komolce, boke, kolena in tudi gležnje. Priporočljivo je, da izvedete tudi nekaj vaj za prilagajanje na opremo. Če se na rekreacijo podate v paru, lahko tudi ogrevanje izvedete z vajami v paru. Pomagate si lahko s palicami, ki si jih podajate levo in desno v obliki kroga ali osmice, med nogami, in jih preprimete nad glavo," svetuje Lea Zupan.

