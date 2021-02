Naše najboljše smučarske tekače v februarju čaka najpomembnejša preizkušnja sezone, nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. Začasa januarskih reprezentančnih priprav v Sloveniji smo njihov resnično skrbno odmerjen čas izkoristili tudi mi. Preden so se zapeljali novim izzivom naproti, v Skandinavijo, kjer jih pred prvenstvom čakajo tekme svetovnega pokala, smo pri glavnem trenerju reprezentance Nejcu Brodarju preverili, kako se naši tekaški aduti pripravljajo na sklepna dejanja sezone, kakšna so njihova pričakovanja, cilji, katere podrobnosti pilijo ter kako so izkoristili dobre snežne razmere v Sloveniji.

Pri smučarjih tekačih imajo pomembno in veliko vlogo tudi logistika, mobilnost in jekleni konjički. Slovenska reprezentanca v teku na smučeh vsako sezono z avtomobili prevozi Evropo po dolgem in počez. Zato je pomembno, da so vozila zanesljiva ter da se v njih počutijo udobno in varno. Treba je imeti takšna, ki služijo vozniku, in ne obratno. Smučarska zveza Slovenije – panoga tek na smučeh in avtomobilska znamka Citroën z Avtohišo Kranj sta lansko jesen združili moči pri zagotavljanju vrhunskih mobilnih razmer za slovenske smučarske tekače, s tem, ko sta podpisali sponzorsko pogodbo, v okviru katere bo blagovna znamka Citroën reprezentanci dve leti zagotavljala mobilnost. Francoska znamka, katere navdih so ljudje, sicer že celo stoletje stremi k drznosti, kreativnosti, inovativnosti, napredni tehnologiji ter udobni mobilnosti, dobro pa se tudi zaveda pomena podpore vrhunskih slovenskih športnikov. Zmage in športni uspehi so del njihovega DNK-ja, blagovna znamka pa je vedno izstopala zaradi svoje sposobnosti, da se spopade in osvoji drzne športne izzive. Ponosni so, da z vozili Citroën dodajajo košček v mozaiku tudi na poti do vrhunskih dosežkov naših smučarjev tekačev.

Foto: Bojan Puhek

S pridom izkoristili prekrasne snežne razmere

Smučarski tekači so po novoletni turneji (med drugim) izkoristili tudi odlične razmere, ki so jih za priprave in za drugi, tisti najpomembnejši del sezone, imeli v Planici. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo sicer med 23. februarjem in 7. marcem 2021 potekalo v nemškem Oberstdorfu, temu tekmovanju pa je med drugim podrejena tudi aktualna sezona. Vseeno pa si ekipa, jasno, prizadeva tudi za čim boljše dosežke in uvrstitve na tekmah svetovnega pokala.

"Moram reči, da se v Planici, Ratečah počutimo doma, in želim si, da bi tudi v prihodnje, sploh ob tako dobrih snežnih razmerah, imeli tako dobre pogoje za vrhunski trening. Zima je bila zelo radodarna s snegom, kar smo s pridom izkoristili. Po drugi strani smo se poskusili pripraviti tudi za nekaj različnih profilov prog, ki bodo prišle v poštev za domače svetovno prvenstvo leta 2023. Drugače pa sama kulisa, sama Planica, je res tisto, kar smo tekači v danem trenutku potrebovali. Vsekakor menim, da smo vse skupaj dobro izkoristili in smo sedaj pripravljeni na zadnji del, ki vsebuje zdaj skandinavsko turnejo in potem selitev na svetovno prvenstvo v Oberstdorfu," uvodoma pove glavni trener in vodja slovenske smučarsko-tekaške reprezentance Nejc Brodar.

Foto: Bojan Puhek

Poudarek na vzdržljivosti in šprinterskih treningih

In čemu so pred odhodom na skandinavsko turnejo in svetovnim prvenstvom posvečali največ pozornosti?

"Največji poudarek v tem obdobju je predvsem na specialni pripravi, kar pomeni da v bistvu poskušamo na eni strani nekoliko vzdrževati to vzdržljivost, ki jo smučar tekač potrebuje. Po drugi strani pa je nekaj več fokusa na hitrih treningih, šprinterskih treningih, torej treningih, kjer morajo tekmovalci doseči maksimum in se na neki način pripraviti na napore samih tekmovanj. V tem sklopu priprav smo imeli tudi dve tekmi za državno prvenstvo, in sama tekma, vemo, je gotovo najboljši trening," razloži Nejc Brodar, ki sicer meni, da se situacija v slovenskem smučarskem teku izboljšuje iz sezone v sezono.

Foto: Bojan Puhek

"Absolutno bi si sam kot trener želel, da bi imeli predvsem v poletnem času možnost izgradnje še ene boljše rolkarske proge. Veliko treningov še vedno opravimo na običajnih cestah, kjer si treninge delimo skupaj z drugimi udeleženci v prometu. Tukaj predvsem ciljam na (ne)varnost, da bi se lahko tekmovalci umaknili. Če pa se vrnem na infrastrukturo, mislim, da je zadeva iz leta v leto boljša, iz leta v leto napredujemo, in mislim, da tukaj ne zaostajamo več tako zelo za največjimi silami v smučarskem teku, kakor smo še nekaj let tega," razmišlja Nejc Brodar in spregovori tudi o prihodnji strategiji treningov in priprav.

Torej, usmeritev v specifično disciplino smučarskega teka ali poudarek na vsestranskosti? "Najbolj bi si želel univerzalnega tekmovalca, ki bi dobro nastopal tako na razdaljah kot tudi v šprintu, vendar v Sloveniji ta šport žal ni tako zelo priljubljen, predvsem baza mladih tekačev je dokaj majhna in iz tako majhnega "bazena" je kar težko dobiti univerzalca. Reči pa moram, da gre tudi trend v svetovnem pokalu, predvsem pri moških, vedno bolj pa tudi pri ženskah, v to smer, da se, če si dober v šprintu, specializiraš za šprinte, če pa si dober v razdaljah, pa za razdalje. Želel bi si torej univerzalca, ki ga je danes po eni strani že težko dobiti, po drugi strani pa je tudi težko ohranjati vrhunskost v obeh disciplinah, v šprintu in na razdaljah," oceni.

Foto: Bojan Puhek

Premagovanje asfaltnih razdalj

Z zgovornim sogovornikom smo spregovorili tudi o "premagovanju" malo drugačnih razdalj, ne snežnih, temveč asfaltnih, ki so tudi sestavni del njihove sezone. Smučarski tek je namreč še vse kaj drugega od tistega, kar gledalci vidijo po televiziji. Trening, tekme, potovanja od prizorišča do prizorišča si sledijo in menjujejo drug za drugim, napor je tudi s tega stališča precejšen. Za tako dinamično mobilnost je treba imeti zanesljivega partnerja. Vrhunski smučarski tek brez dobrih in udobnih vozil pač ni možen, slovenska reprezentanca v teku na smučeh pa tako rekoč vsako sezono z avtomobili prevozi Evropo po dolgem in počez. Zato je pomembno, da se v vozilih počutijo udobno in varno.

Foto: Bojan Puhek

Omenjeno "podporo" smučarjem tekačem po novem nudi Citroën. Zanesljiva mobilnost jim na neki način omogoča, da se lahko osredotočajo na tisto, kar je zanje najpomembnejše – uspehe na snegu. "Zanesljivo mobilnost nam od jeseni zagotavlja znamka Citroën, in sicer skupaj z Avtohišo Kranj, kar pomeni, da se lahko kot trener posvetim svojemu trenerskemu delu, tekmovalci pa pripravi na trening in tekmovanje," oceni Nejc Brodar.

Citroën in Sloski (znamka bo zanesljivo mobilnost omogočala tako smučarjem tekačem kot tudi slovenskim biatloncem) stremita k istim vrednotam inovativnosti in drznosti, zato je povsem samoumevno, da sta se znašla na skupni poti, ki se idealno ujema z genetskim zapisom znamke Citroën, ki si že od leta 1919 prizadeva omogočiti dostop do mobilnosti čisto vsem ljudem.

Foto: Bojan Puhek

Avtomobilska znamka in vrhunski šport z roko v roki

"Drži, med sezono Evropo prevozimo po dolgem in počez. Res je sicer, da tekmovalci včasih zaradi hitrosti izberejo letalo, servisna ekipa in trenerji pa zaradi logistike in predvsem zelo številne opreme, ki jo potrebujemo v svojem servisu, vse poti premagamo z avtomobili. Lahko vam povem en primer, da se recimo 3- do 4-krat letno odpravimo iz Slovenije do severa Skandinavije in nazaj. Sami si lahko predstavljate, preračunate, koliko dni in časa preživimo v vozilih. Letno prevozimo okoli 70.000 kilometrov in gotovo je za nas zelo pomemben tudi dejavnik zanesljive mobilnosti. Ko imaš ob sebi sopotnika, v tem primeru Citroën, se lahko počutiš varno in od točke A do točke B odpelješ brez skrbi. S tega stališča moram reči, da znamki Citroën najbolj zaupam. Vsekakor nam je na dolgih potovanjih pomembno predvsem udobje, po drugi strani pa tudi čim hitrejši prihod na cilj. Mislim, da je naše sodelovanje dober primer, kako lahko gresta vrhunski šport in sama avtomobilska znamka z roko v roki," pripoveduje.

Foto: Bojan Puhek

Pomen varnosti za volanom - tekmovalne ambicije rezervirane le za snežne podvige

Na poteh po Evropi je prav Nejc Brodar velikokrat v vlogi voznika. "Če radi rečemo, da je na tekmovanjih treba stremeti k zmagam, da v vrhunskem športu štejejo samo zmage, potem absolutno to načelo ne velja za volanom, da bi šel čez sebe - oziroma da bi si postavljal neke cilje. Gotovo pa kot trener, kot vodja, nosiš neko dodatno odgovornost, predvsem v tistih trenutkih, ko si za volanom – in to je med sezono velikokrat, ker že najmanjša nepazljivost na cesti lahko pomeni katastrofo. Takrat, ko si utrujen, partnerju, ki je s teboj, prepustiš krmilo in se skušaš odpočiti. Imamo pa neko tako pravilo, da se nekje na štiri do pet ur zamenjamo za volanom. Predvsem na nočnih vožnjah pazimo, da se ne utrudimo. Pomembno je torej predvsem, da na cilj pridemo čim bolj spočiti, in mislim, da je Citroën s svojim udobjem gotovo eden izmed zmagovalcev v tej "naši" kategoriji želja," razloži.

Foto: Bojan Puhek

Dodaja, da je prav varnost vedno na prvem mestu. "Zagotovo je naša prva skrb varnost, kar pomeni, da je treba vse stvari prilagoditi varnosti, naj bo to počitek ali zmerna vožnja. Moje osebno vodilo je, da če bom sam sebe pripeljal varno domov, bom pripeljal tudi vse preostale. Mislim, da je to pač prvo vodilo reprezentance, da pride varno od točke A do točke B. Zato predvsem na dolge poti vedno odhajamo v paru ali pa s tremi vozniki, da se, ko začutiš, da si utrujen, za volanom res zamenjaš in krmilo prepustiš drugemu. Citroënovi kombiji po moji sedanji oceni - res je, da se "družimo" dokaj kratek čas - omogočajo varnost, zanesljivost, predvsem pa mislim, da pretehta francoski šarm in udobje, to je tisto, kar tej znamki daje svoj pečat," pove.

Foto: Bojan Puhek

Mobilnost je drugačna, a dobro vzdušje ostaja

Mobilnost, kot jo poznamo v današnji obliki, je bila še pred časom precej drugačna. Kako se glavni reprezentančni trener spominja nekih drugih časov (Nejc Brodar je v smučarsko-tekaškem "ustroju" - prej kot tekmovalec - namreč prisoten od leta 1996), ko tekaška ekipa še ni uporabljala tako naprednih avtomobilov?

Foto: Bojan Puhek

"Če primerjamo mobilnost včasih in danes, sta tehnika in razvoj v zadnjih letih zelo napredovala. Spomnim se recimo svojega začetka tekmovalnih poti, še v prejšnjem tisočletju, z avtomobili, ki niso bili tako zmogljivi. Potreboval si tudi dan ali dva, da si prišel iz lokacije na lokacijo (smeh op. p.). To se je do dandanes do popolnosti skrajšalo, pa tudi udobje je na neprimerljivo višji ravni. Potem je tukaj še tisto najpomembnejše - varnost v avtomobilih je danes tako rekoč svetlobna leta dlje kot je bila ob mojih smučarskih začetkih, in mislim, da je nam, ki danes delamo v tem športu in nasploh uporabljamo današnje tehnologije, na vseh področjih veliko laže," odgovori.

Foto: Bojan Puhek

Vseeno pa z obdobjem recimo 25 let nazaj vidi tudi nekaj vzporednic. Podobnost vidi predvsem v dobrem vzdušju. "Naše poti znajo biti tudi zelo zabavne. Med vsako vožnjo se gotovo porodi kakšna anekdota. Glasba je tisti prvi del, ki nas spremlja tako rekoč povsod. Predvsem na dolgih poteh proti severu se nam misli odpravijo kam na jug, kam na toplo, na sonce, na dopust. Drugače pa, kakšna šala, če je pa "potreba", pa prija tudi čista tišina, spanje, v tistih nekaj urah, ki jih imaš na voljo, se pač poskušaš spočiti, pridobiti čim več energije za kilometre, ki so še pred teboj," pove.

Foto: Bojan Puhek

Nadgraditi uspehe s svetovnega pokala

Sogovornik sicer sezono za zdaj ocenjuje kot uspešno. "Dosegali smo stopničke, predvsem Anamarija Lampič, Eva Urevc pa se je vrnila po poškodbi, skupaj sta v ekipnem šprintu odtekli na stopničke. Nekaj težav imamo sicer s fanti, Miha Šimenc je poškodovan in ga letos ni zraven, Luka Markun je bolan, trenutno ni v pogonu, Janez Lampič pa še ima nekaj rezerve, in upam, da bo to prikazal in dokazal v drugem delu sezone. Gotovo je velika tekma, naj bo to svetovno prvenstvo ali olimpijske igre, tista pika na i sezone. Lahko imaš slabo sezono pa potem narediš vrhunski rezultat na svetovnem prvenstvu in si na neki način – tako radi rečemo, rešil sezono. Vsekakor je naš cilj, da nastopamo dobro tako na svetovnem prvenstvu kot tudi na svetovnem pokalu. Če bomo rezultate, ki smo jih dosegali na svetovnem pokalu, na svetovnem prvenstvu nadgradili, bo sezona vsekakor uspešna. Zagotovo bo naš prvi adut Anamarija Lampič, a verjamem, da bo vsa ekipa, ki bo nastopila, od sebe dala največ, kar lahko. Verjamem, da boste lahko tudi nad vsemi preostalimi na koncu pozitivno presenečeni. Mi bomo dali vse od sebe, dodatni zagon pa nam bo dala znamka Citroën skupaj z Avtohišo Kranj," napoveduje Nejc Brodar.

Foto: Bojan Puhek