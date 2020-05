Nič jih ni ustavilo, niti koronavirus #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

PST je bila v soboto polna pohodnikov, ki so tako kljub težkim časom ohranili tradicijo. Foto: Nebojša Tejić/STA

Čeprav so izvedbo 64. pohoda Pot ob žici, ki vsako leto privabi več kot 30 tisoč udeležencev, zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali, so se posamezniki v lastni režiji vseeno podali na pot in ohranili tradicijo. Ni jih bilo malo.