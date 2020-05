Vrnitev organizirane rekreacije: Treba bo upoštevati zdravo pamet

V tekaški skupini Priprave so poudarili, da ne bodo prehitevali dogodkov, ker je treba gledati dolgoročno. "A hkrati smo se odločili, da bomo spet začeli vaditi 1. junija. Tako smo si razložili pravila. Ostaja pa dvom, kako so si odgovorni to zamislili. Da ne bo pri tem rahljanju ukrepov zdaj prihajalo do nekih brezpredmetnih nadzorov," je dejal Aleš Hostnik iz omenjene tekaške skupine.

Dodal je sicer, da bodo pravila, kar zadeva druženje, razdalje in podobno, brez večjih težav upoštevali. A dodaja, da nobena vadba ne more biti čisto po predpisih, tudi ne košarka, nogomet in drugi športi.

"Nočemo, da kdo s prstom kaže na nas, če pride do drugega vala epidemije"

"Treba bo upoštevati neko zdravo pamet. Če se bo kdo slabo počutil, naj ne hodi na vadbo. Malo pa bomo morali tudi zaupati drug drugemu," meni Hostnik. Po njegovih besedah večjega upada v skupini Priprave, ki je doslej imela 200 tekačev v Ljubljani in Domžalah, ne pričakuje.

Kot pravi, jih pri vadbi najbolj ovira to, da jemljejo vse skupaj zelo odgovorno. "Pri teku se pojavljajo kapljice, virus pa se širi prek kapljic. Mi nočemo, da kdo s prstom kaže na nas, če pride do drugega vala epidemije," je dejal Hostnik. "Paziti je treba, ampak če je vlada rekla, da lahko začnemo, potem lahko," je dodal.

"Treba bo upoštevati neko zdravo pamet. Če se bo kdo slabo počutil, naj ne hodi na vadbo. Malo pa bomo morali tudi zaupati drug drugemu," pravi Aleš Hostnik. Foto: Sportida Opozoril je še, da je epidemija skrčila sponzorska sredstva, a da so sami tudi prek spletnih vadb obdržali stike z nekaterimi sponzorji. "Pozivam tekače, kupujte rekvizite v Sloveniji, da bodo imeli sponzorji denar za podporo športa. Ne nositi le reklamnih majic, ki jih dobite zastonj na tekmovanjih," je izpostavil pravi Hostnik.

"Težko rečemo, da je vse jasno"

V Športnem društvu Center Maribor so pojasnili, da jim priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje niso najbolj jasna. "Eno velja za telovadnice, drugo za predprostore, tretje za garderobe, tako da težko rečemo, da je vse jasno," so povedali pri društvu.

Dodali so, da se tako kot druga društva soočajo z izpadom prihodkov. V primerjavi z lanskim letom jim je dvomesečni prisilni premor povzročil približno 20 odstotkov upada prihodka oziroma 60.000 evrov.

"Tako zdaj iščemo opcije, da bi se vrnili nazaj na neko normalo. Še vedno nekaj treningov izvajamo zunaj, smo pa registrirane športnike telovadce že poslali v dvorano, saj oni ne morejo brez orodij. Z mlajšimi kategorijami začenjamo treninge v notranjosti, prihodnji teden pa bomo začeli še prostočasne dejavnosti, ki pa bodo v manjšem obsegu in v dogovoru s starši," so navedli.

Po njihovih navedbah je vse odvisno od tega, kako se bo leto odvijalo. "Če se bo jeseni, kot napovedujejo, pojavil drugi val in bodo spet zaostrili ukrepe, potem bo hudo," so dodali v društvu. Sicer načrtujejo tudi poletne tabore, priznavajo pa, da se je na vadbo vrnilo le 15 odstotkov otrok, kar je po njihovi oceni povezano tudi z dejstvom, da so počitnice blizu.

Čeprav na športno-rekreativnem področju vse bolj rahljajo ukrepe, pa so še vedno zaprti fitnesi in posledično vodene vadbe v njih.

