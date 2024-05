Kam za vikend: pet pohodniških idej

Pomlad je odličen čas za pobeg iz mestnega vrveža in uživanje v naravi. Med različnimi aktivnostmi, ki jih lahko izvajamo v naravi, je pohodništvo nedvomno eno najbolj priljubljenih. Za to vam ni treba iti daleč, saj Slovenija ponuja številne možnosti za pohode, kjer se lahko naužijete lepih razgledov in svežega zraka. Pripravili smo pet idej, kam se lahko odpravite na izlet. Izbrane poti niso zahtevne in so zato primerne tudi za otroke.

Preden se odpravite v hribe

Ko se odpravljate na pohod, je varnost vedno na prvem mestu. Ob načrtovanju izleta imejte v mislih svojo fizično pripravljenost in vedno izberite pot, ki je primerna za vašo kondicijo in izkušnje. Pot preučite vnaprej, ocenite zahtevnost in načrtujte postanke za počitek ali malico, še posebej če imate majhne otroke.

Pred odhodom vedno preverite vremensko napoved in se temu primerno opremite in pripravite na morebitne vremenske spremembe. Poskrbite za zaščito pred soncem ali mrazom. In nenazadnje, na izlet pojdite v dobri družbi.

Ideje za pohodniški izlet

Menina planina

Foto: Matej Podgoršek

Ta prečudovita gorska planota, ki se razprostira med dolinama Drete na severu in Tuhinjsko ter Motniško dolino na jugu, ponuja sprehod skozi idilične pašnike. Če se na pohod odpravljate z otroki, priporočamo za izhodišče zavetišče na Bibi planini, od koder boste potrebovali slabo uro hoje do Menine planine. Tu lahko otroci uživajo na igralih in na velikem travniku, medtem ko vi uživate v razgledih na okoliške gore.

Tisti, ki si želite malo večji izziv, se lahko vzpnete na najvišji vrh Menine planine, Vivodnik, ki je od doma oddaljen še 20 minut hoje. Na vrhu je stolp, kjer boste nagrajeni s čudovitim razgledom na Kamniško-Savinjske Alpe.

Žusem

Foto: Shutterstock

Žusem predstavlja severni rob Kozjanskega in slovi po Stolpu ljubezni, ki se nahaja na vrhu. Vrh je dostopen z več smeri, malo večji otroci bodo zlahka prehodili panoramsko pot, z izhodiščem pri turistični kmetiji v zaselku Ječovo, od koder boste do vrha potrebovali eno uro in 40 minut. Pot je gozdna, a lepo urejena.

Ko prehodite še 116 stopnic na vrh stolpa, se vam odpre razgled vse do Avstrije, Hrvaške in Madžarske, ob lepem vremenu lahko ugledate celo Triglav.

Uskovnica

Foto: Shutterstock

Uskovnica na Pokljuki je prava paša za oči in dušo ter idealna destinacija za družinski izlet. Iz Rudnega polja do koče na Uskovnici boste potrebovali slabo uro hoje. Pot ni strma in poteka skozi smrekov gozd ter mimo slikovitih pašnikov. Če na vrhu ostane še kaj energije, se lahko odpravite naprej do korita nad pastirskim stanom, kjer se vam odpre še bolj spektakularen razgled na okoliške vrhove.

Uskovnica je znana tudi po zanimivih grbinastih travnikih, ki so redkost v slovenskih gorah.

Izvir reke Krupe

Foto: Shutterstock

Ena od dragocenosti Bele krajine je izvir reke Krupe, ki se nahaja pod mogočno skalno steno v vasici Krupa. Pot začnete v istoimenski vasi, kjer je označeno parkirišče, ob njem pa informativna tabla. Do izvirnega jezera boste potrebovali približno eno uro hoje.

Že na začetku vas bodo navdušili kraški izviri, ki tvorijo reko Krupo. Pod visoko skalno steno se razprostira izvirno jezero, ki očara s svojo smaragdno barvo in tišino, ki jo prekinjajo le občasni zvoki narave. Ta del Bele krajine pa ni le lep, temveč tudi bogat z življenjem. Tu je nahajališče jamske školjke Jalžićeve kongerije, ki je edina poznana jamska školjka na svetu. Tukaj domuje tudi avtohtona želva sklednica, v Sloveniji edina avtohtona želva celinskih voda.

Tinjan

Če vas vleče na jug, priporočamo Tinjan, hribovsko vasico, ki se nahaja med Dekani, Zgornjimi Škofijami in Ospom. Velja za enega najlepših istrskih razglednikov, z vrha se namreč ob lepem vremenu odpre razgled na Piranski in Tržaški zaliv na eni strani ter okoliše hribe na drugi. Na Tinjan se lahko vzpnete po planinski poti iz Ospa, znanega po strmih stenah Kraškega roba, ki privabljajo plezalce. Pot je dobro označena in precej položna. V eni uri boste osvojili vrh, kjer se vam odpre razgled na Primorsko.