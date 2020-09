Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

43 dni pred predvidenim datumom štarta ljubljanskega maratona (25. oktober) je vendarle znano, kakšna bo njegova letošnja usoda. Maraton bo, a bo precej drugačen kot prejšnja leta, so sporočili organizatorji. Imenoval se bo maraton po Ljubljani, ne ljubljanski maraton, na posamezni razdalji 10, 21 in 42 kilometrov pa bo lahko nastopilo največ 450 tekačev. Organizatorjem je s svojim predlogom odgovorne na NIJZ uspelo prepričati šele v petem poskusu.

Letošnji ljubljanski maraton ne bo štel v kvoto pravih ljubljanskih maratonov, zato ne bo imel priponke jubilejni, petindvajseti, ampak bo to maraton po Ljubljani.

Zaradi pandemije in vseh ukrepov, povezanih z njo, bo številčno precej okleščen. Na vsaki razdalji (10, 21 in 42 km) bo lahko nastopilo največ 450 tekačev.

Letošnja izvedba maratona po Ljubljani bo na sporedu 25. oktobra 2020.

Prijave na maraton po Ljubljani se bodo odprle 1. 10. 2020 ob 10.25 do zapolnitve mest, kar je 450 tekačev na razdaljo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Cena prijavnine bo 30 evrov.

Foto: Ana Kovač

Tekači, ki so se že prijavili in plačali štartnino, imajo dve možnosti - ali prijavnino prenesejo v leto 2021 ali zahtevajo vračilo v celoti. Svojo odločitev morajo na elektronski naslov info@timingljubljana.si ali neposredno na svojem računu sporočiti do 20. septembra. Po tem datumu se bodo vse prijave, za katere ne bodo prejeli zahtevka za vračilo, samodejno prenesle v leto 2021, sporočajo s Timinga Ljubljana.

Dodajajo, da vse tekače, ki se jim zaradi omejitev ne bo uspelo prijaviti na maraton, vabijo, da se prijavijo na virtualni ljubljanski maraton.

Več informacij glede poteka tekmovanja bodo v kratkem objavili na uradni spletni strani maratona.

Z drugim najboljšim rezultatom v zgodovini ljubljanskega maratona (2;07:29) je lani slavil Etiopijec Kelkile Gezahegn Woldaregay. Foto: Ana Kovač

24. ljubljanski maraton je bil poseben in rekorden

Lani je osrednjo preizkušnjo, tek na maratonski razdalji, z drugim najboljšim rezultatom v zgodovini tekmovanja dobil Etiopijec Kelkile Gezahegn Woldaregay, med pripadnicami nežnejšega spola pa se je Kenijka Bornes Chepkirui Kitur vpisala v zgodovino z novim rekordom ljubljanskega spektakla.

Državna prvaka sta postala Primož Kobe in Saša Pisk. V polmaratonu sta zmagala Mitja Krevs in Neja Kršinar, na deset kilometrov pa Jan Kokalj in Klara Lukan, po novem tudi rekorderja proge.

Več sledi ...