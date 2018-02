Kako preživeti v svetu, kjer veljajo drugačni zakoni?

V gore pozimi le pripravljeni in ustrezno opremljeni

To je svet, kjer veljajo drugačni zakoni kot v dolini. Kdor hoče varno pohajkovati po visokogorju, mora te zakone poznati in se jim prilagajati. O nasvetih za pot v gore pozimi, nevarnostih, ljubezni do dela in še čem smo se pogovarjali z Igorjem Potočnikom, predsednikom zveze gorskih reševalcev Slovenije, ki je v vrstah gorskih reševalcev že vse od leta 1986.

Obiskovanje gora pozimi zaznamujejo nižje temperature, krajši dan, ne povsod odprte planinske koče in posebne snežne razmere. Ko gore prekrije snežna odeja, se razmere za gibanje po njih spremenijo.

Pogledi na zasnežene vrhove so lahko zalo mamljivi, a za to mamljivo podobo se skriva marsikatera past.

Medtem ko po gozdu še lahko določimo smer poti s pomočjo markacij na drevesih (če le ni preveč snega), je v gorah to nemogoče. Že tanjša plast snega na odprtem prekrije markacije in zabriše pot. Nikoli se ne podajajte na poti in vrhove, če jih niste dobro spoznali že v kopnih razmerah.

Na kaj moramo še posebej paziti in kaj spada v obvezno opremo?

Gorski reševalci so za vse, ki potrebujejo pomoč v gorah, vedno na voljo. Tudi pozimi, ko so razmere še posebej nevarne in ko mnogi precenijo svoje znanje, še pogosteje pa pozabijo na potrebno opremo ali je ne znajo pravilno uporabljati.

Vedno in samo z ustrezno opremo

"Razmere v gorah pozimi so bistveno drugačne kot poleti, zato morajo imeti vsi obiskovalci visokogorja pozimi poleg splošnih nasvetov, torej toplih oblačil, nahrbtnika, čelade, prve pomoči, palice, mobilnika, rezervnega perila, baterije in prehrane, še izredno dobre zimske čevlje. Poleg čevljev je treba uporabiti tudi dereze in cepin, zato da se lahko varno gibamo po snežni površini. Pri uporabi derez in cepina je pomembno, da takoj, ko na noge namestimo dereze, palice zamenja cepin. Le tako se bomo v primeru padca lahko uspešno zaustavili.

Priporočamo, da imajo s seboj t. i lavinski trojček, ki omogoča hitro lociranje in izkop ponesrečenca v plazu. Sem spadajo lavinska žolna, lopata in lavinska sonda," pravi Igor Potočnik.

Oprema je dandanes mnogo bolj dosegljiva kot nekoč, vendar smo z nakupom šele na pol poti. Kljub kakovostni in napredni opremi za izvajanje veščin, ki reševalcem v najkrajšem času omogočijo najdbo in izkop zasutega izpod snega, pa brez znanja ne gre. Za vsako turo mora biti posameznik ali skupina ustrezno izkušena, izkušnje pa se pridobi s kilometrino opravljenih tur, ki morajo biti vsaj na začetku opravljene pod budnim očesom usposobljenih gornikov - vodnikov znotraj planinskih društev, gorskih vodnikov, alpinistov ...

Lavinski trojček omogoča hitro lociranje in izkop ponesrečenca v plazu. Sestavljajo ga lavinska žolna, sonda in lopata.

Gorski reševalci tudi vedno bolj priporočajo uporabo ABS-nahrbtnika. "Če nas zajame snežni plaz, lahko s potegom na ročico aktiviramo zračno blazino, ki nas nekako drži na površju. Seveda pa moram ob tem opozoriti, da lavinski trojček in ABS-nahrbtnik ne preprečujeta nesreč, temveč lahko samo pomagata zasutemu oziroma tistemu, ki ga iščejo, da ga prej najdejo in odkopljejo. Če ABS-nahrbtnik pravilno uporabljamo in če ga pravi čas sprožimo, lahko ponesrečenec ostane na površini plazu," dodaja Igor Potočnik, ki se mu marca izteka osemletni predsedniški mandat. Kot pravi, bo še naprej deloval kot gorski reševalec.

5 ključnih nasvetov za obisk gora pozimi: V gore se odpravite samo z ustrezno opremo. Upoštevajte drugačne razmere. Hojo prilagodite svojim psihofizičnim lastnostim. Spremljajte vremensko napoved. Bodite previdni pri hoji.

Nahrbtnik z zračnim balonom je dobrodošel pripomoček, ne sme pa biti potuha, da bi preveč tvegali.

Načrtovano, pripravljeno in odgovorno

Odločitev za odhod v gore naj ne bo stvar trenutnega navdiha. Podlaga v gorah je povezana z določenimi tveganji, ki jih ne gre podcenjevati.

Težave lahko povzročata napihan sneg ter ponekod ledena in zelo spolzka podlaga. Zelo nevarne za planince, pohodnike in turne smučarje so strmine. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, trde in tudi poledenele. Na prisojnih pobočjih se sneg čez dan nekoliko zmehča in ponoči pomrzne. V gorah so to zelo nevarni dejavniki in gre za okoliščine, ki so razlog za zdrse in padce, ki se lahko končajo tudi tragično.

Planinska zveza Slovenije in Gorska reševalna zveza Slovenije sicer skrbita za objavljanje preverjenih vsebin, ki so v skladu s smernicami varnejšega obiskovanja gora.

Če se nesreča vseeno zgodi, ne zavlačujte s klicem na številko 112. Gorski reševalci bodo organizirali reševalno akcijo.

Občudovanja vredni ljudje "Jasno, nesreče so izredno žalostne, včasih gremo reševat tudi kakšnega prijatelja, znanca, kar zagotovo na vsakem gorskem reševalcu pusti določen pečat. A po drugi strani čutimo resnično veselje do tega dela, občutek, da nekomu pomagaš, je neprecenljiv. Svoje doda tudi edinstveno doživetje v naravi," ljubezen do dela opiše Igor Potočnik. Gorski reševalci so na razpolago 24 ur na dan in pripravljeni za reševalno akcijo, tudi če jih pokličejo sredi noči.

Kaj kaže statistika?

Analiza reševalnega dela tudi v letu 2017 kaže na naraščanje števila reševanj, je povedal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Igor Potočnik.

V veliko pomoč so gorskim reševalcem tudi reševalni psi.

Statistika kaže, da je nesreč v zimskih razmerah manj kot poleti, a so te pogosto hujše. Največ reševanj je bilo v poletnih mesecih, najpogosteje na območju triglavskega pogorja in Kamniško-Savinjskih Alp. Gorski reševalci so v slabih dveh tretjinah reševali domače obiskovalce gora, preostali so bili tujci. Največ nesrečam še vedno povzroči zdrs, drugi vzrok po številu nesreč je nepoznavanje terena, sledijo telesna in duševna nepripravljenost ter težave med poletom z jadralnim padalom. Največ nesreč je bilo med posamezniki (dobra polovica) in neorganiziranimi skupinami, največ je bilo poškodb spodnjih okončin, nato glave, zgornjih okončin, hrbtenice in poškodb zaradi podhladitev.

"V zimskem času beležimo tudi od 20 do 30 nesreč v snežnem plazu. V tem primeru je hitrost najbolj bistvena, saj je, če te zajame snežni plaz, možnosti za preživetje zelo malo," opozarja Potočnik in dodaja, da je najboljša pomoč tista tovariška. To pomeni, da ponesrečencu najprej pomagajo tisti, ki so z njim na "turi". Jasno, za to je potrebnega tudi nekaj znanja.

Gledano v celoti je bila statistika nesreč v letu 2017 rekordna, slovenski gorski reševalci so imeli namreč več kot 518 intervencij. Pri približno 40 odstotkih nesreč so uporabili helikopter, pri preostalih pa posredovali peš in z avtomobilom.

Do ponesrečencev z novim vozilom

Prav avtomobili so gorskim reševalcem posebej pozimi v veliko pomoč. Gorski reševalci so pred štirimi leti začeli uporabljati vozila Dacia Duster. Sodelovanje z Renault Slovenija sega že v leto 2000. "Renault Slovenija nam gre zelo na roko in nam vsako leto v uporabo nameni po tri vozila. Moram reči, da smo se jih fantje že kar navadili. Še posebej ko smo sčasoma osvojili vse njihove lastnosti, prednosti in izredno dobro oblikovano karoserijo," je starejše različice Dacie Duster ocenil Igor Potočnik.

Novi Dacia Duster

Te dni so namreč poti na Vršič prvič preizkusili tudi nova vozila Dacie Duster, ki jih bodo v uporabo prejeli v kratkem. Tako Potočnik osebno kot tudi njegovi sodelavci navdušenja nad novo različico niso mogli skriti. "Napredek je očiten, tako na prvi pogled kot tudi na ravni številnih izboljšav in dodatnih funkcionalnosti, ki so bile opazne že na prvem terenskem preizkusu," je novo Dacio Duster opisal Igor Potočnik po prvem terenskem preizkusu na močno zasneženi cesti čez Vršič. "Zagotovo nam bo olajšala delo," so dodali njegovi sodelavci.

Čeprav morda sam motor na papirju kaže manjšo moč, je avtomobil na terenu povsem enakovreden, če ne celo boljši od preostalih pregovorno močnejših. Ključno prednost za dinamiko dela vidijo predvsem v njegovi obliki, pravilno rezanih kotih za premagovanje ovir v izredno težkih terenskih razmerah in njegovi krajši medosni razdalji, kar je pri vožnji po brezpotju vselej pomembno, se strinjajo.

Da je res tako, potrjujejo tudi člani novinarske ekipe, ki so med preizkusom vozila kot za šalo premagovali sicer močno zasnežene ovinke vršiškega prelaza.

Nova oblika, nova oprema, temeljito prenovljena notranjost ... Kultni model znamke Dacia je prenovljen, a ohranja vse glavne odlike: prostornost, terenske zmožnosti in še vedno neprekosljivo ceno.

Novi Duster ima še bolj izrazit značaj športnega terenca s povsem novo krepko zunanjo podobo. Prenovljena notranjost je izrazito podrejena udobju, zaznavni kakovosti in ergonomiji. Nova je oprema, na primer sistem kamere z več pogledi, ki olajša vožnjo po terenu. Novi Duster ostaja cenovno izjemno dosegljiv, zato ima vse odlike, da bo še naprej privlačen za kupce in nadaljeval zgodbo u uspehu.

