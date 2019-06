Marsikdo si je danes na skrivaj brisal oči, junaki 3. nadstropja ganili tudi Pahorja in olimpijce #video

Nekdanji olimpijec Ivo Čarman, njegova žena Valerija in Urška Kolenc so danes z ekipo požrtvovalnih sodelavcev in številnimi vrhunskimi športniki ter predsednikom Borutom Pahorjem izvedli tek, kot ga v Sloveniji še ni bilo. Udeležili so se ga namreč otroci, ki se zdravijo za rakom ali pa so bolezen že preboleli.

Danes dopoldne je 58 otrok, ki se zdravijo za eno od težjih krvnih bolezni ali pa so bolezen že premagali, v družbi slovenskih olimpijcev in predsednika države Boruta Pahorja v Škofji Loki v sklopu Teka štirih mostov preteklo simboličnih 150 metrov. "Ko vidiš zadovoljne otroke, ki se počutijo enakovredne ali pa celo močnejše kot ostali, je to neprecenljivo," je žarel nekdanji vrhunski smučarski tekač, olimpijec Ivo Čarman, pobudnik projekta, za katerega sta z ženo Valerijo pred dnevi prejela nagrado Žaromet za najbolj izstopajoč družbenoodgovorni projekt v Sloveniji.

Nekdanji olimpijec Ivo Čarman, prav tisti, ki je leta 1984 olimpijsko baklo prinesel na olimpijski stadion v Sarajevu, njegova žena Valerija in Urška Kolenc, mamica male Eme, ki je žal izgubila boj s krvno boleznijo, so z ekipo požrtvovalnih sodelavcev danes dopoldne na Mestnem trgu v Škofji Loki pripravili dogodek, kot ga še ni bilo.

Zakonca Valerija in Ivo Čarman ter Urška Kolenc so glavni motor Teka junakov 3. nadstropja. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Vrhunski športniki so v družbi malih bolnikov na Mestni trg prinesli olimpijsko zastavo. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Kdo sploh so junaki 3. nadstropja?

V sklopu rekreativne takaške prireditve Tek štirih mostov, ki bo vrhunec dosegla danes ob 21. uri s tekom na 10 kilometrov, so otroci, ki so preboleli ali se še spopadajo z eno od oblik krvnih bolezni, v družbi slovenskih olimpijcev in predsednika države Boruta Pahorja pretekli simboličnih 150 metrov.

Tudi 15-letni Janež, ki je pred štartom odpel Zdravljico, je eden od junakov 3. nadstropja:

To je bil sploh prvi tek v Sloveniji, na katerem so sodelovali otroci, oboleli za rakom in krvnimi boleznimi. Ime Junaki 3. nadstropja izvira iz dejstva, da se otroci in mladostniki, oboleli s krvnimi boleznimi, zdravijo prav v 3. nadstropju Pediatrične klinike v Ljubljani, na hematoonkološkem oddelku.

Junaki in vrhunski športniki, ki so se udeležili Teka junakov 3. nadstropja:

20 let otroke male bolnike razveseljuje kot Miklavž

Čarman jih z ženo že dve desetletji obiskuje kot Miklavž, že več let pa sta zakonca Čarman razmišljala, kako bi malim bolnikom dan polepšala tudi izven bolniške stavbe.

Nekdanji smučarski tekač Ivo Čarman in njegova žena Valerija sta pobudnika projekta Tek junakov 3. nadstropja, ki ga je komisija nagrade Žarometi prepoznala kot najboljši družbenoodgovorni projekt v Sloveniji. Foto: A. T. K. "Z ženo otroke z rakom vedno obiskujeva v prvih decembrskih dneh. Srečujemo se v bolniških sobah ali na hodnikih, že več let pa sva razmišljala, kako bi jim dan popestrila v poletnih dneh," je v pogovoru za Sportal ozadje dobrodelnega projekta opisoval Čarman.

"Najprej sva razmišljala o izletu, a mnogi od njih takega napora ne bi zmogli. Nato pa se je Valeriji porodila ideja, da bi otroke povabili na tek in da bi razdaljo 100 metrov pretekli v okviru Teka štirih mostov, in to v dopoldanskem času, ko je tam prisotnih ogromno vrtčevskih otrok, junaki 3. nadstopja pa bi se jim pridružili.

Dan, ki mu pomeni več kot odprtje olimpijskih iger v Sarajevu

Ideja je dala besedo in na koncu se je zgodilo to, kar smo danes videli," je Čarman, ganjen tako kot večina navijačev, obujal spomine na dopoldan, ki je presegel njegova pričakovanja.

"Ko sem pred 35 leti kot zadnji nosilec olimpijske bakle pritekel na štadion v Sarajevu, je bil to poleg športnih rezultatov, zame največji dogodek v mojem življenju, no, tale današnji je vreden še precej več, po čustveni plati pa je še mnogo močnejši. Ko vidiš zadovoljne otroke, polne upanja in želja, ki se počutijo enakovredne ostalim ali celo močnejše, je to neprecenljivo."

Teka so se udeležili številni vrhunski športniki, tudi smučarski skakalec Peter Prevc in Bogomir Dolenc (na fotografiji skrajno levo), Velenjčan, ki je lani v 42 dneh pretekel 42 maratonskih razdalj, zraven pa zbiral sredstva za ustanovo Mali vitez, ki združuje posameznike, ki so kot otroci preboleli raka ali zboleli za rakom. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Nad srčnostjo prireditve je bil vidno ganjen tudi telovadec Sašo Bertoncelj. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Zakonca Čarman, ki sta za projekt prejela nagrado Žaromet za najboljši družbeno odgovoren projekt, sta k sodelovanju privabila tudi številne vrhunske športnike, od Petra Prevca, Saše Bertonclja, Damjana Frasa, Anamarije Lampič, Raše Sraka in drugih, ter predsednik države, ki je otrokom v cilju podeljeval medalje in ustregel številnim željam po skupni fotografiji.

Čarman napoveduje, da bo prireditev postala tradicionalna, razmišljajo pa, da bi jo preselili na slovensko obalo.

