Intersport in Adidas presenetila pohodnike na Šmarni gori

Intersport, največja veriga prodajaln s športno opremo v Sloveniji, in Adidas sta v skupni akciji na nedeljski dan nagradila in spodbudila pohodnike, da kljub že skoraj zimskim temperaturam z rekreacijo skrbijo za zdrav življenjski slog.

Ob vznožju Šmarne gore, na priljubljeni poti "čez korenine", so pohodniki lahko prejeli žig, s katerim so na vrhu Šmarne gore na posebni točki Intersport – Adidas Terrex lahko prevzeli brezplačen čaj, kupon ugodnosti, najhitrejši pa tudi priročno darilo. Priložnost je bila tudi za ustvarjanje fotospomina, na tabli s podpisi pa so lahko pustili svoj pečat in potrdili svoj športni podvig tega dneva.

V športnem kotičku so bili na ogled izbrani kosi pohodniške kolekcije Adidas Terrex, ki je na voljo v prodajalnah Intersport in v spletni trgovini intersport.si.

Adidas je s pohodniško kolekcijo Terrex, ki so jo tudi v Sloveniji sprejeli z navdušenjem, vse bolj priljubljen med rekreativnimi pohodniki.

"Adidas je v pohodniški segment s kolekcijo Terrex vnesel atletski duh znamke, hkrati pa so to uspešno združili z okoljskimi prizadevanji in ugledom znamke, ki med kupci uživa visoko zaupanje," so povedali v Intersportu.

Obiskovalci Šmarne gore so bili nad akcijo navdušeni. Lep nedeljski dan, ki z vrha Šmarne gore ponuja izjemno lep razgled na Ljubljano z okolico, je na priljubljeno 669 metrov visoko točko privabil številne obiskovalce: od družin, parov, pohodnikov do vseh preostalih, ki so se odločili, da zadnjo novembrsko nedeljo preživijo aktivno.

