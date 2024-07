Časi, ko smo na plaži le poležavali, so minili

Poletje je čas, ko nas sončni žarki in temperature vabijo, da preživimo dneve nekje ob morju, jezeru, z vetrom v laseh in peskom med prsti. Plaža je idealen kraj za odklop od vsakodnevnega hitenja. Poleg sproščanja je tudi prostor številnih zabavnih aktivnosti.

Slovenci veljamo za športen narod in vedno več je takih, ki želijo aktiven tudi dopust. Tudi če na dopustu ne kolesarimo ali ne planinarimo, si želimo prosti čas obogatiti z različnimi aktivnostmi.

Ena najpriljubljenejših poletnih aktivnosti v zadnjih letih je supanje, ki združuje zabavo, telesno vadbo in sprostitev. Primerno je za vse, ne glede na starost ali fizično pripravljenost, in je odlična priložnost za preživljanje časa na prostem ter raziskovanje narave. Poleg tega je super družinska aktivnost, saj se lahko na supu zabavajo tako otroci kot odrasli, ne glede na to, ali dopustujete na morju ali ob jezeru.

Nasvete o izbiri supa in kako začeti, je z nami delil Tomaž Jensterle, tekmovalec v supanju. Foto: Žiga Krančan

Če še niste preizkusili tega poletnega trenda, je zdaj pravi čas, da stopite na sup in se podate na vodno pustolovščino.

Kakšen sup izbrati?

Za rekreativce in začetnike so najprimernejši napihljivi supi. Kako izbrati najprimernejšega za svoje potrebe, nam je razložil Tomaž Jensterle, tekmovalec v supanju.

All-round deske so najboljša izbira za začetnike in tiste, ki supajo zgolj občasno oz. dopustniško. So vsestranske in primerne za različne vodne površine, vključno z jezeri, mirnimi rekami in manjšimi valovi. Touring deske so zasnovane za daljše razdalje in hitrejše veslanje. So daljše in imajo koničast nos za večjo učinkovitost in hitrost. Foto: Žiga Krančan

Prvič na supu?

Upoštevajte varnostne nasvete, pravilno tehniko in se sprostite ter uživajte v nepozabni vodni pustolovščini.

Od plavanja do iger v vodi

Aktivno poletje na plaži ponuja neskončne možnosti za zabavo, sprostitev in raziskovanje. Ne glede na to, ali iščete adrenalin, sprostitev ali druženje, boste na plaži našli nekaj zase. Poleg priljubljenega supanja in poletne klasike, plavanja, lahko poleti uživate v različnih aktivnostih ob in v vodi.

Na supanje se je najpametneje odpraviti zgodaj zjutraj ali zvečer. Rekreacija se hitro prelevi v izjemno prijeten oddih in nepozabno doživetje. Foto: Žiga Krančan

Plaža je popoln kraj za različne športne igre. Odbojka na mivki, badminton, nogomet na pesku, žoganje v vodi ali igre s frizbijem so priljubljene aktivnosti, ki združujejo druženje in gibanje. Za te igre ne potrebujete veliko opreme, le nekaj prijateljev in dobro voljo. Poleg tega so takšne igre tudi odlična priložnost za spoznavanje novih ljudi in sklepanje novih prijateljstev.

Morje ima svoj čar prav zaradi bogatega podvodnega sveta. Z masko in dihalko je ta dostopen skoraj vsakomur. Za tiste, ki iščete bolj intenzivno izkušnjo, poiščite potapljaško šolo v bližini, kjer boste pod strokovnim vodstvom lahko občudovali pisan morski svet.

Okolico lahko raziskujete tudi na pedalinu ali v kajaku ter preživite dan ob odkrivanju skritih zalivčkov.

Če dopustujete z otroki, lahko za zaščito pred soncem poskrbite s plažnimi senčniki.

Za ljubitelje bolj sproščujočih aktivnosti je popolna izbira joga na plaži. Zvok valov in vonj morja ustvarjata mirno in sproščujočo atmosfero, ki je idealna za meditacijo in jogo. Jutranje raztezanje na plaži vam bo dalo energijo za ves dan, medtem ko vas večerna joga sprosti in pripravi na miren spanec.Če ste vajeni vadbe na podlogi, pri pakiranju ne pozabite na vadbeno podlogo.

Poletje, čas za kopalke!

Poletje je tisti čas leta, ko lahko končno oblečemo kopalke ter si nadanemo natikače in japonke. V Intersportu vsako leto poskrbijo, da poletna ponudba zaživi v novih atraktivnih vzorcih, ki popestrijo poletno garderobo.

UV-žarki so vedno močnejši, za dodatno sevanje pa poskrbi tudi odsev v vodi, zato je njuno potrebno poskrbeti za zaščito pred vsakim izpostavljanjem soncu. Poleg zaščitnih krem in zadrževanja v senci, lahko za zaščito pred soncem poskrbite s kopalnimi majicami z UV zaščito, na katere prisega vedno več ljudi. Običajno vključujejo višje ovratnike in dolge rokave, da ste lahko brezskrbni, ko se izpostavljate soncu. Poleg funkcionalne zasnove za tovrstna oblačila uporabljajo tkanine, ki so lahke, odvajajo vlago in dihajo, tako da so udobna za nošenje v vročih in sončnih pogojih.

Piknik na plaži

Ni boljšega načina za zaključek dneva na plaži kot piknik ob sončnem zahodu. Pripravite odejo, košaro z okusnimi prigrizki in hladilno torbo z osvežilnimi napitki. Priročna posoda za kampiranje vam omogoča, da na plaži lahko uživate ob najoksunejši hrani. Prijetna družba in zvoki morja pa bodo poskrbeli za popoln zaključek aktivnega dopusta.

