Zanimiva okrepitev Maribora, prišel je povsem neznani Argentinec

Nov obraz v Beleku: pridružil se je 22-letni Argentinec, zaostril bo konkurenco na položaju levega bočnega igralca in prihaja brez odškodnine. Podpisal je 2-letno pogodbo.



Ignacio Guerrico, dobrodošel v novem vijol’čnem domu!



➡️ https://t.co/hyIDW1L6K2#MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/zkxzltkU0o — NK Maribor (@nkmaribor) January 21, 2021

Kot je športni direktor Oliver Bogatinov napovedal že pred časom, je z Mariborom pogodbo podpisal argentinski nogometaš z italijanskim potnim listom. Danes smo tudi uradno izvedeli, da je to Ignacio Guerrico. Podpisal je dveletno pogodbo, ekipi Maura Camoranesija, ki je verjetno tudi najbolj zaslužen za njegov prihod, pa se je pridružil na pripravah v Turčiji.

"Po odhodu Vilerja smo potrebovali še eno rešitev na položaju levega bočnega igralca. Da bi še z enim mlajšim nogometašem ob Kolmaniču, ki je naredil velike korake naprej, imeli pozitivno konkurenco in dodatno spodbudo. Naš izbor je Ignacio Guerrico. Veseli spoznanje, da nam je uspelo v namenu, da bi opravil z moštvom osrednji del priprav v Turčiji, in verjamem, da bo ob uspešnem prilagajanju prispeval svoj delež v nadaljevanju sezone," je o novi, prvi zimski okrepitvi povedal prvi mož mariborske športne politike Bogatinov.

Oliver Bogatinov je poskrbel za prvo zimsko okrepitev NK Maribor. Bo prišel še kakšen nogometaš? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Navdušen, da je v Mariboru dobil prvo evropsko priložnost

"Prvi vtisi so odlični, zelo sem vesel, da sem tukaj. Prva priložnost v Evropi pomeni uresničitev mojih želja in upam, da bom v vijoličastem dresu odigral veliko dobrih tekem. Igralci, trenerji, vsi v klubu so me lepo sprejeli. Vem, kam prihajam. Doma sem se pozanimal o mestu, si ogledal fotografije Maribora. Pridobil sem informacije o klubu, zavedam se, da so cilji Maribora vedno povezani z bojem za trofejami. Trudil se bom čim prej prilagoditi na novo okolje, znanje angleščine mi bo olajšalo komunikacijo, najpomembnejše pa bo seveda igrišče. Prihajam z velikim motivom in željo po dokazovanju, da po igranju v Argentini naredim korak naprej. Mauro Camoranesi mi je ob prihodu zaželel dobrodošlico, predstavil svoje zahteve in verjamem, da bo naša skupna zgodba uspešna," pa se je po podpisu pogodbe razgovoril Guerrico, ki je v nogometnem svetu popoln neznanec.

Višje kot v tretji argentinski ligi, v kateri je v zadnjih dveh sezonah igral za majhen klub iz majhnega mesta Berisso, Club Atletico Villa San Carlos, Guerrico ni igral. V Maribor prihaja kot prost nogometaš brez odškodnine.