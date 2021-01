Vilerjeva zamenjava pred vrati Maribora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilna ekipa slovenske nogometne lige Maribor je v tem prestopnem roku ostala brez bočnega branilca Mitje Vilerja, ki je šel v Koper. V Mariboru so že takrat napovedali zamenjavo zanj in jo zdaj očitno dobili v Argentincu Ignaciu Guerricu. Prestop je na Twitterju potrdil njegov dosedanji klub, argentinski tretjeligaš Villa San Carlos.

"Villa San Carlos sporoča, da igralec Ignacio Guerrico, ki mu pogodba poteče 31. januarja, ne bo nadaljeval kariere v našem klubu, ampak pri Mariboru," so na Twitterju zapisali pri argentinskem kolektivu.

#FútbolProfesional⚽️: El Club Atlético Villa San Carlos comunica que el jugador Ignacio Guerrico, cuyo contrato finaliza el próximo 31/01 no continuará en la institución. El jugador seguirá su carrera en el NK Maribor del fútbol esloveno. pic.twitter.com/q10MPrvDEN — Club Atlético Villa San Carlos (@CAVSCoficial) January 19, 2021

Prestopa 22-letnega Guerrica v Mariboru, ki vodi po jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije, še niso potrdili, prav tako ga še niso zapisali med potnike na priprave v Turčijo.

Maribor bo v Beleku do 1. februarja, kjer pa med drugim ne bo Nemanje Mitrovića, ki je bil tako kot člana strokovnega štaba Mitja Pirih in Milan Vulović pozitiven na covid-19.

Kot so sporočili iz Maribora, kjer bo po novem športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu pomagal nekdanji reprezentant in član Maribora Marko Šuler, pa doma ostajajo tudi Kenan Pirić in Denis Klinar zaradi poškodb ter Martin Milec, ki je še v dopinškem suspenzu.