Transfermarkt, ki je tesno vpet v dogajanje na nogometnem trgu in na podlagi najrazličnejših analiz in ocen določa tržne vrednosti igralcev, je nedavno osvežil podatke za Prvo ligo Telekom Slovenije. To je storil po šestih mesecih, v katerih se je na sončni strani Alp zgodilo marsikaj, kar je vplivalo na osvežitev ocene vrednosti. Nekaterim igralcem se je vrednost dvignila, spet drugim padla, nekateri so ostali na istem …

Mlakar tam, kjer želi biti

Če je lani ob istem času za najdražjega nogometaša v 1. SNL veljal Luka Zahović, takrat je bil vreden 1,2 milijona evrov (danes se lahko kot napadalec poljskega Pogona pohvali še z nekoliko višjo številko – 1,3 milijona evrov), je zdaj z naskokom na prvem mestu njegov nekdanji soigralec. To je Jan Mlakar, ki se je v prejšnji sezoni bolj ali manj neuspešno dokazoval na Otoku, nato pa se lani poleti vrnil v mesto ob Dravi in spet oblekel vijolični dres. Pri Mariboru še ni pokazal vsega, kar ga je že krasilo pred leti, izgubil je tudi mesto v mladi izbrani vrsti do 21 let, kar ga ob prehodu v leto 2021 navdaja z veliko motivacijo, da se dokaže selektorju, saj želi zaigrati na letošnjem Euru.

Jan Mlakar želi ponoviti uspeh iz sezone 2018/19, ko je Maribor nazadnje osvojil naslov državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Podobno velja za njegove cilje, povezane z NK Maribor. Z vijolicami želi osvojiti dvojno krono. "Smo tam, kjer si želimo biti. Cilj je, da na vrhu lestvice ostanemo tudi ob koncu sezone. Izhodišče po jesenskem delu je dobro, je pa vedno prostor za napredek. K temu stremimo in vse, kar počnemo, je z namenom, da poskrbimo za uspešno vijol'čno pomlad," je ob začetku zimskih priprav sporočil 22-letni Ljubljančan.

Deset najdražjih nogometašev Prve lige Telekom Slovenije:

Nogometaš Klub Starost Tržna vrednost Jan Mlakar Maribor 22 let 1,6 milijona evrov Rudi Požeg Vancaš Maribor 26 1,2 Advan Kadušić Celje 23 1 Đorđe Ivanović Olimpija 25 0,8 Dušan Stojinović Celje 20 0,8 Andres Vombergar Olimpija 26 0,8 Žan Zaletel Celje 21 0,8 Amir Dervišević Maribor 28 0,7 Aljoša Matko Maribor 20 0,7 Jan Repas Maribor 23 0,7

Če bo Mlakar, sicer posojeni napadalec Brightona, spomladi zaigral še bolje kot jeseni, hkrati pa dosegal več zadetkov (v jesenskem delu se je v 15 nastopih podpisal pod štiri), se bo dvignila tudi njegova tržna vrednost. Pred letom dni je znašala okrogla dva milijona evrov, po najnovejši osvežitvi ocen Transfermarkta pa je padla na 1,6 milijona. To pa je še vedno največ, s čimer se lahko pohvalijo udeleženci Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2020/21.

Belokranjec poskočil kar za polovico

Rudi Požeg Vancaš je bil v sezoni 2018/19 izbran za najboljšega nogometaša PLTS. Foto: Grega Valančič/Sportida Prevlado Maribora na vrhu nogometašev z največjo vrednostjo v prvenstvu dopolnjuje Rudi Požeg Vancaš. Zvezni igralec, ki je bil v sezoni 2018/19, takrat je igral še za Celje, izbran za najboljšega igralca prvenstva, je prvič v karieri presegel milijonsko mejo. Nazadnje je bil vreden 800 tisoč evrov, z vedno odmevnejšimi predstavami za Maribor, ki mu je pomagal do jesenskega naslova, je po novem vreden 1,2 milijona evrov.

Belokranjec je s 26 leti tudi drugi najstarejši na lestvici 10 najdražjih igralcev 1. SNL. O tem, kako strogo Transfermarkt pri določanju ocen o vrednosti nogometašev upošteva starost igralcev, nazorno prikazujejo primeri nekaterih najbolj izkušenih zvezdnikov 1. SNL, kot so denimo Dare Vršič, Marcos Tavares in Jasmin Handanović.

Trije mladi celjski branilci vredni 2,6 milijona evrov

Desni bočni branilec Celja Advan Kadušić je vreden natanko milijon evrov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Milijonarja" imajo v svojih vrstah tudi Celjani. Mladi desni bočni branilec Advan Kadušić si je s tem, ko je lani debitiral v dresu članske reprezentance Bosne in Hercegovine, hkrati pa pomagal rumeno-modrim do zgodovinskega državnega naslova, dvignil vrednost. Po novem znaša okrogel milijon evrov, konec julija 2020 pa je bila nižja za 200 tisoč evrov. Tolikšna, kot je zdaj vrednost njegovega soigralca Dušana Stojinovića. 20-letnega samozavestnega branilca, ki pri Celjanih nosi kapetanski trak.

Vedno bolj vredno celjsko obrambo sestavlja še en mladi igralec, ki se je znašel na lestvici 10 najdražjih slovenskih igralcev. To je 21-letni Žan Zaletel, vreden toliko kot njegov stanovski kolega Stojinović, tako da je mladi celjski trojček, ki ga po novem vodi Čeh Jiri Jarošik, skupaj vreden več kot poltretji milijon evrov.

Kaj sploh je Transfermarkt? To je nemška spletna stran, ustanovljena leta 2000, ki ocenjuje približke tržne vrednosti med nogometaši na podlagi njihovih iger, prestopov, pojavnosti v medijih in na družabnih omrežjih pa tudi starosti in še marsičesa. Gre le za približek tržne vrednosti, ki je, po oceni Evropskega centra za gospodarsko uspešnost, najboljša ocena tržne vrednosti v nogometnem svetu, v katerem je statistika specifična v primerjavi z nekaterimi drugimi športi in je zato tržna vrednost toliko težje določljiva. Transfermarkt, ki izhaja v več jezikih, velja za eno najbolj obiskanih nogometnih strani na svetu. Tržne vrednosti igralcev ocenjuje od leta 2002.

Pri Olimpiji našla mir in ... zadetke

Dva igralca z vrednostjo 800 tisoč evrov ima poleg Celjanov tudi Olimpija. To sta najboljša strelca zmajev Andres Vombergar in Đorđe Ivanović. Argentinski Slovenec je bil leta 2019, ko se je iz Ljubljane odpravil v Rusijo k Ufi, vreden že milijon evrov, a se je nato njegova vrednost zaradi nerednih nastopov razpolovila. Ko se je vrnil v Stožice in začel tresti slovenske mreže, je na grafu spet prisotna pozitivna krivulja.

V jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije sta Andres Vombergar in Đorđe Ivanović dosegla 16 od skupno 25 zadetkov Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

S pomočjo Olimpije si je vrednost povzdignil tudi 25-letni srbski napadalec. Še predlani je bil kot član Partizana, s katerim je nastopal tudi v evropskih tekmovanjih, vreden 1,25 milijona evrov, nato pa je njegova vrednost padla na 600 tisoč evrov.

Dve vijolici na bolje, ena na slabše

Na lest Aljoša Matko se je v prejšnji sezoni kot posojen nogometaš Maribora dokazoval pri Bravu, nato pa vrnil v Ljudski vrt. Foto: Miloš Vujinović/Sportida vici sledijo trije nogometaši Maribora, prav vsi vredni 700 tisoč evrov, a z različnimi usodami. Aljoša Matko pri 20 letih predstavlja svetlo prihodnost vijolic in mlade slovenske reprezentance. Ko so ga Štajerci predlani posodili Bravu, je bil vreden zgolj 150 tisoč evrov. Pri Ljubljančanih se je izkazal, dvignil vrednost na pol milijona evrov, zdaj, ko se je vrnil v mesto ob Dravi, pa nadaljuje z učinkovitimi predstavami, tako da je vreden že 700 tisoč evrov in spada med 10 najdražjih igralcev lige.

Vrednost se vzpenja tudi Janu Repasu. Ko se je zelo mlad preselil iz Domžal v Caen in že igral za slovensko reprezentanco, njegova vrednost (0,5 milijona evrov) ni več rasla. V Franciji ni veliko igral, tako da je njegova vrednost padla, zdaj pa je prisoten pozitiven trend. Nogometaš, ki je v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije potreboval najmanj minut za zadetek oziroma podajo (izmed igralcev, ki so se vpisali v obe rubriki), je vreden 700 tisoč evrov.

Tolikšna je tudi vrednost Amirja Derviševića, 28-letnega Ljubljančana, ki je najlepše čase izkušal leta 2019. Takrat je bil reden članski reprezentant, vreden 1,3 milijona evrov, nato pa so nastopili slabši časi. Padel je v nemilost trenerjev, v klubu ne dobiva več veliko priložnosti. Njegova vrednost tako že nekaj časa beleži zgolj padec.

Kaj pa nekateri drugi? Dare Vršič pri 36 letih spada med najboljše posameznike Prve lige Telekom Slovenije. V jesenskem delu je za Koper prispeval pet zadetkov in šest podaj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Najboljši strelec jesenskega dela 1. SNL Nardin Mulahusejnović (Koper) si z vrednostjo 500 tisoč evrov deli 19. mesto. Vreden je toliko kot Nino Kouter (Mura), najbolj standarden nogometaš iz Prve lige Telekom Slovenije, ki nastopa v dresu članske reprezentance Slovenije pod vodstvom Matjaža Keka. Kapetan Olimpije in mlade reprezentance do 21 let Timi Max Elšnik (Olimpija) je vreden 450 tisoč evrov, kar zadošča za delitev 26. mesta. Kapetan Maribora Marcos Magno Morales Tavares, strelski rekorder tako kluba kot tudi 1. SNL, ne igra veliko. Nanj pritiskajo tudi leta. Transfermarkt Brazilcu s slovenskim potnim listom, ki bo čez dva meseca dopolnil 37 let, namenja vrednost 100 tisoč evrov. Neuničljivi vratar Jasmin Handanović, ki bo prihodnji mesec dopolnil že 43 let, je denimo vreden 50 tisoč, prerojeni Dare Vršič, najboljši podajalec jesenskega dela in nosilec igre v zvezni vrsti Kopra, pa zgolj 25 tisoč. Nekdanji reprezentant, ki prihaja iz Apač, je bil pred leti vreden že milijon evrov, zdaj, ko s 36 leti spada med najstarejše aktivne udeležence prve lige, pa je kar 40-krat manj. Ta podatek močno izstopa in govori o tem, kako kruti znajo biti ocenjevalci pri Transfermarktu, ko nogometaši vstopijo v "zrela" nogometna leta. Po njihovo je torej Vršič vreden 64-krat manj od Mlakarja ali celo 3.600-krat od Jana Oblaka, vratarja Atletica in kapetana slovenske reprezentance, katerega tržna vrednost znaša kar 90 milijonov evrov, s čimer Škofjeločan spada v sam svetovni vrh!

NK Maribor je edini klub v Sloveniji, katerega skupna vrednost igralcev presega 10 milijonov evrov. Sledita Celje in Mura, ljubljanska Olimpija, ki jo je v zimskem prestopnem roku zapustilo kar nekaj igralcev, pa je šele na četrtem mestu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida