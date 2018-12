Velika okrepitev in presenečenje ljubljanskega drugoligaša

Pri slovenskem nogometnem prvoligašu Bravu iz Ljubljane so pripeljali veliko okrepitev. Pogodbo za leto in pol je podpisal nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant Andraž Kirm, ki je nazadnje igral za Domžale.

''Za spremembo klubskega okolja sem odločil predvsem zato, ker sta me zgodba in vizija NK Bravo oziroma članskega trenerja Dejana Grabića prepričali. Z Dejanom se poznava že dolgo časa, saj sva igrala skupaj. Verjamem, da je to dobra zgodba in da lahko s svojimi izkušnjami pomagam celotni ekipi. Še posebej mladim igralcem," je po podpisu pogodbe za klubsko spletno stran povedal Andraž Kirm, ki je bil od oktobra lani član Domžal, za katere pa je v zadnjem času igral vse manj, zato se je zdaj odločil za spremembo.

''O NK Bravo sem še pred svojim prihodom v klub slišal veliko pozitivnih stvari. Kar nekaj igralcev iz NK Domžale zdaj deluje v Bravu in so mi povedali same pozitivne stvari. Veseli me, da je v Ljubljani še en urejen nogometni klub. Klub, ki ima resne ambicije, ki je dobro organiziran in v katerem delajo mladi in ambiciozni ljudje," je še povedal 34-letni vezist, za katerim je bogata nogometna pot.

Z Domžalami je bil dvakrat prvak, najboljši je bil tudi na Poljskem

Začel jo je pri Slovanu, potem igral za Svobodo, med letoma 2005 in 2009 pa se v majici Domžal, s katerimi se je dvakrat veselil tudi državnega naslova, prebil med vidnejše člane slovenskega nogometa. Za reprezentanco je med letoma 2007 in 2016 odigral kar 71 tekem in zabil tudi šest golov. Nastopil je tudi na svetovnem prvenstvu leta 2010, na katerem je bil na vseh treh tekmah Slovenije v začetni enajsterici.

Leta 2010 je na svetovnem prvenstvu igral na vseh treh tekmah Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Igral je še za Wislo Krakov, s katero je postal tudi poljski prvak, za nizozemski Groningen in ciprsko Omonio Nikozijo, leta 2016 pa se je vrnil v Slovenijo, kjer je najprej zaigral za Olimpijo, potem pa od oktobra lani še za Domžale.

V prvi slovenski ligi je Ljubljančan zbral 183 nastopov in zabil 25 golov. V slovenskem pokalu je odigral 13 tekem in se enkrat vpisal med strelce.

Bravo, ki ga s klopi vodi nekdanji nogometaš Domžal Dejan Grabić, je po prvem delu drugoligaške sezone na drugem mestu prvenstvene lestvice in se bori za zgodovinsko prvo uvrstitev v prvo ligo.